Hoa hậu Dương Tư Kỳ cật lực livestream nuôi cả gia đình

Dương Tư Kỳ không còn được săn đón nồng nhiệt trong showbiz như xưa. Cô trải qua nhiều công việc rồi chuyển hướng sang livestream để lo cho gia đình ẢNH: FBNV

Những năm qua, Dương Tư Kỳ không còn được săn đón như xưa, phải làm đủ công việc để kiếm sống, lo cho cuộc sống của hai con nhỏ cùng cha mẹ. Khán giả hết phát hiện nữ diễn viên 7X hát ở hộp đêm, lại liên tục thấy cô xuất hiện trên sóng livestream. Theo HK01, để có được thu nhập như mong muốn nhưng vẫn có thời gian ở bên con nhỏ, cô chấp nhận việc đi đi về về giữa Hồng Kông và đại lục.

Theo lời kể của mỹ nhân phim Bằng chứng thép 2, cô lặng lẽ duy trì công việc livestream từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay và có lịch trình khá bận rộn. "Tôi bắt đầu livestream trên Douyin từ 11 giờ đêm, rất nhiều lúc đến 1, 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Tôi thường giữ lịch trình livestream ở mức 3 ngày 2 lần hoặc 4 ngày 3 lần. Tôi chỉ đi vệ sinh khi không thể chịu đựng thêm nữa vì tôi biết mỗi khi mình vắng mặt trên màn hình, bản thân có thể mất hàng trăm người theo dõi. Có những lúc phải ở lại đại lục để livestream, tôi chỉ có thể trò chuyện mỗi ngày với các con thông qua điện thoại".

Dương Tư Kỳ tất bật với công việc livestream đồng thời chịu nhiều áp lực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhờ miệt mài, chăm chỉ, Dương Tư Kỳ có được lượng người hâm mộ ổn định trên mạng xã hội từ đó có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. HK01 tiết lộ gần đây tài khoản Douyin của giọng ca 47 tuổi đã thu hút hơn 1,4 triệu người theo dõi. Cô vui vẻ khoe trong cuộc phỏng vấn mới: "Tất cả đều là người hâm mộ thật, tôi không mua lượng theo dõi ảo đâu". Cùng với đó, bà mẹ hai con khẳng định cô không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào tại Trung Quốc đại lục để livestream mà hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân. Nữ nghệ sĩ 7X nhấn mạnh cô không hề có ê kíp hỗ trợ, toàn phải tự mình lo liệu mọi việc.

Công việc áp lực cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai khiến Dương Tư Kỳ nhiều lần mệt mỏi, bất lực. Thậm chí, cô từng bật khóc nức nở trên sóng phát trực tiếp hay nhiều lúc livestream hơn chục tiếng đồng hồ đến nỗi giọng khàn đặc. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Hồng Kông 2001 ổn định hơn trước nhiều. Người đẹp không chỉ tự lo được cho gia đình, hai con nhỏ mà còn sở hữu một số bất động sản giá trị nhờ siêng năng làm việc và được mẹ quản lý tài chính chặt chẽ. Hiện, nữ diễn viên không còn lo lắng về chuyện tiền bạc như trước. Gần đây, Dương Tư Kỳ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Cô tiết lộ mình tự bỏ tiền túi lo mọi chi phí từ bản quyền thu âm, quảng bá… cho dự án tâm huyết và tiết lộ tốn một khoản không nhỏ.

Dương Tư Kỳ sống tích cực, vui vẻ dù nặng gánh gia đình ẢNH: HK01

Dương Tư Kỳ tuột dốc vì đời tư ồn ào

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Hồng Kông. Cô trở nên nổi tiếng khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2001 rồi nhanh chóng gia nhập TVB. Người đẹp từng được yêu mến trên màn ảnh qua các bộ phim: Anh hùng đao thủ, Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Đội cứu hộ trên không, Trăm mưu ngàn kế, Đội điều tra liêm chính, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép 2… Cô cũng tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình đồng thời được săn đón với vai trò người mẫu, ca sĩ.

Tuy nhiên, danh tiếng, sự nghiệp của Dương Tư Kỳ dần tuột dốc vì đời tư tai tiếng. Nữ diễn viên từng có mối tình đẹp kéo dài 9 năm với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào nhưng rồi phản bội bạn trai, cặp đại gia. Năm 2012, cô thông báo đã sinh con gái đầu lòng song từ chối tiết lộ cha đứa trẻ, quyết định làm mẹ đơn thân.

Mỹ nhân 7X trải qua nhiều ồn ào tình cảm, hiện giữ đời tư kín tiếng ẢNH: FBNV

Hồi 2019, Dương Tư Kỳ tiết lộ đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông ngoài ngành giải trí và sinh con trai vào năm sau. Nàng hậu giấu kín danh tính bạn đời, cuộc sống của cô cũng không thấy có bóng dáng của chồng, con trai của người đẹp cũng mang họ mẹ. Điều này khiến công chúng liên tục bày tỏ sự hoài nghi về cuộc hôn nhân kín tiếng của nữ nghệ sĩ. Trước những lời bàn tán, bà mẹ hai con chỉ chia sẻ về những điều tích cực, vui vẻ trong cuộc sống đời thường.