Cổ Thiên Lạc cảm kích fan Việt, hé lộ khả năng tái hợp Lý Nhược Đồng

Cổ Thiên Lạc dự khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam tại TP.HCM tối 6.11 ẢNH: HẢI DUY

Tối 6.11, Cổ Thiên Lạc thu hút sự chú ý khi dự khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam tại TP.HCM cùng dàn sao Việt. Vừa xuất hiện tại thảm đỏ, ngôi sao 55 tuổi lập tức bị bủa vây bởi đám đông người hâm mộ. Họ liên tục gọi tên, bày tỏ sự ái mộ đối với sao phim Thần điêu đại hiệp. Trước sự chào đón nồng nhiệt từ lúc xuống sân bay cho đến khi đi thảm đỏ, nam diễn viên 7X không khỏi cảm kích. Anh đáp lại tình cảm từ fan Việt bằng những khoảnh khắc chụp ảnh, tương tác gần gũi.

Vào chiều cùng ngày, Cổ Thiên Lạc cùng sao võ thuật Hồng Kim Bảo có buổi gặp gỡ ngắn với truyền thông và chia sẻ về trải nghiệm ở Việt Nam, tình hình phim ảnh cũng như công việc của họ. Tài tử phim Cỗ máy thời gian kể anh từng đến Việt Nam trước đây nhưng lịch trình bận rộn nên bản thân chưa có thời gian tham quan, thưởng thức ẩm thực. Diễn viên yêu thích bánh mì, mong có thời gian rảnh rỗi để được dạo phố và thưởng thức món ăn nổi tiếng này.

Cổ Thiên Lạc - Hồng Kim Bảo tại sự kiện gặp gỡ vào chiều 6.11. Bộ phim Cửu Long thành trại: Vi thành mà hai nghệ sĩ kỳ cựu này đóng chính được chiếu mở màn tại gala ẢNH: THANH CHI

Cổ Thiên Lạc nói về thất bại trên màn ảnh

Đến TP.HCM lần này, Cổ Thiên Lạc - Hồng Kim Bảo muốn quan sát thị trường Việt Nam, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thị hiếu của công chúng, gặp gỡ một số đối tác, nhà làm phim ở Việt Nam…, đặt nền tảng giúp hai bên có những cuộc trò chuyện sâu hơn để đi đến vấn đề hợp tác.

Trước câu hỏi về việc những năm gần đây Cổ Thiên Lạc góp mặt trong nhiều phim điện ảnh nhưng không ít dự án thất bại ngoài phòng vé và bài học rút ra, nam diễn viên chia sẻ: "Như mọi người đã biết, việc sáng tạo, sản xuất ra một tác phẩm ăn khách hoặc ế ẩm cũng là điều rất bình thường". Tài tử tiếp tục: "Nên nếu hỏi tôi rằng cảm giác như thế nào thì tôi nghĩ mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng tất nhiên sau khi chấp nhận xong, bản thân phải tìm ra nguyên nhân tại sao bộ phim đó không đạt doanh thu cao".

Nam diễn viên khá kiệm lời trong buổi gặp gỡ truyền thông, chủ yếu chia sẻ về điện ảnh Hồng Kông và khu vực ẢNH: THANH CHI

"Dương Quá" Cổ Thiên Lạc cũng chia sẻ về khả năng tái hợp với "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng ẢNH: THANH CHI

Trong buổi trò chuyện, cựu diễn viên TVB cũng cho biết anh bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt kể từ lúc mới đặt chân đến TP.HCM vào tối 5.11. Ngôi sao 55 tuổi cũng bày tỏ sự cảm kích, biết ơn khi nhiều khán giả Việt vẫn ấn tượng với vai Dương Quá của anh trong phim Thần điêu đại hiệp bản 1995, dành sự yêu thích cho mình và "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng.

Về khả năng hợp tác với bạn diễn năm xưa, nghệ sĩ chia sẻ: "Năm ngoái, tôi và Lý Nhược Đồng cũng có đóng một quảng cáo. Cả hai rất mừng, rất thích thú. Nhưng còn chuyện hợp tác trong tương lai, ở khía cạnh phim ảnh thì chắc phải tính sau. Trước mắt, chúng tôi chưa có kế hoạch gì".