Vợ hoa hậu hộ tống 'sao võ thuật' Hồng Kim Bảo sang Việt Nam

Cổ Thiên Lạc giao chụp ảnh với người hâm mộ Việt ở sân bay

Sau nhiều ngày mong chờ, người hâm mộ hạnh phúc khi Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc chính thức có mặt tại TP.HCM để tham dự khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông diễn ra hôm 6.11. Từ tối 5.11, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại sân bay chờ đón hai ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông đến Việt Nam. Khoảng 19 giờ, Cổ Thiên Lạc xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi. "Anh cả làng giải trí xứ càng thơm" thân thiện chào fan, chụp ảnh kỷ niệm rồi nhanh chóng ra ôtô đang chờ sẵn bên ngoài.

Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn rời sân bay tối 5.11, bà Cao Lệ Hồng (áo trắng) luôn theo sau chăm sóc ông

Không lâu sau đó, Hồng Kim Bảo và vợ cũng xuất hiện. Ngôi sao võ thuật Hồng Kông đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, ngồi xe lăn di chuyển ra ngoài sân bay trong sự hộ tống của đội ngũ bảo vệ. Suốt quá trình di chuyển, bà Cao Lệ Hồng (Hoa hậu Hồng Kông 1984) đi sau quan sát, để ý chồng, cẩn thận gấp xe lăn trước khi cùng sao phim Vịnh Xuân Quyền lên xe về khách sạn.

Màn xuất hiện của Cổ Thiên Lạc - Hồng Kim Bảo thu hút sự quan tâm từ công chúng Việt Nam. Đặc biệt là với sao võ thuật Hồng Kim Bảo bởi những năm gần đây ông ít dự sự kiện công khai cũng như đóng phim vì nhiều vấn đề sức khỏe, đi lại khó khăn, nhiều lúc phải di chuyển bằng xe lăn. May mắn là sao phim Phi long mãnh tướng có vợ luôn kề cận chăm sóc, hỗ trợ.

Ở tuổi 73, sao phim Kế hoạch A hạnh phúc khi có người bạn đời chu đáo, thấu hiểu luôn ở bên, được vui vầy cùng con cháu. Ông kể được vợ kiểm soát chặt chẽ chế độ dinh dưỡng, khoa học nhằm đảm bảo sức khỏe, luôn đưa ông đi khám định kỳ để kiểm soát các chỉ số. "Vợ tôi thực sự khó tính, nhưng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không thể khỏe mạnh như vậy", ngôi sao võ thuật chia sẻ.

Hồng Kim Bảo luôn có vợ kề cận khi dự các sự kiện, hoạt động công khai ẢNH: AFP, CHỤP MÀN HÌNH

Theo lịch trình được ban tổ chức công bố, Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc sẽ dự lễ khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam vào tối 6.11. Đối với người hâm mộ tại Việt Nam, đây là một cơ hội đáng giá, không chỉ được thưởng thức các màn đấu võ đặc sắc và câu chuyện hấp dẫn trên màn ảnh, còn có thể đến gần giao lưu với hai ngôi sao.

Trước khi đến Việt Nam, tài tử phim Thần điêu đại hiệp bày tỏ rất mong chờ gặp lại khán giả Việt. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hồng Kông. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hồng Kông. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn", nam diễn viên 55 tuổi bày tỏ.

Cổ Thiên Lạc mong chờ được gặp gỡ người hâm mộ Việt sau nhiều năm trở lại ẢNH: AFP

Về phần sao võ thuật Hồng Kim Bảo, ông hy vọng thông qua gala điện ảnh lần này có thể lan tỏa hai tinh thần lớn nhất của phim Hồng Kông, đó là "tính đặc sắc của phim võ thuật Hồng Kông và nghị lực của người làm điện ảnh Hồng Kông".

Đáng chú ý, bộ phim điện ảnh mà hai ngôi sao này góp mặt là Cửu Long Thành Trại: Vi thành sẽ được chiếu mở màn tại sự kiện.