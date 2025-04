Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong thua cuộc, 'Cửu Long thành trại' thắng đậm tại Kim Tượng 2025

'Cửu Long thành trại' thắng lớn ở Kim Tượng 2025

Cửu Long thành trại của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy thắng 9 hạng mục tại Kim Tượng 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIUTV

Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 43 (giải Kim Tượng 2025) vừa vinh danh các tác phẩm, nhà làm phim xuất sắc trong năm 2024 với đêm trao giải diễn ra tối 27.4. Cửu Long thành trại: Vây thành là tác phẩm thắng đậm khi 9 lần được xướng tên lên sân khấu nhận giải. Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm (Papa, The Way We Talk, The Last Dance và All Shall Be Well) thắng hạng mục quan trọng nhất đêm trao giải: Phim hay nhất. Cửu Long thành trại cũng giúp nhà làm phim tài năng này được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ngoài ra, phim còn giành chiến thắng ở loạt hạng mục: Biên tập phim xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Trang phục và hóa trang xuất sắc nhất, Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và Biên đạo hành động xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở hạng mục diễn xuất, cả hai ngôi sao của phim là Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong đều lần lượt vuột mất giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trịnh Bảo Thụy, Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong ăn mừng chiến thắng của Cửu Long thành trại ẢNH: HK01

Lưu Thanh Vân lại thành Ảnh đế

Ở đường đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế), Lưu Thanh Vân nhận mưa lời khen trong phim Papa đã giúp ông vượt qua Lâm Phong (Cửu Long thành trại), Quách Phú Thành (Rob N Roll) cùng hai tên tuổi khác để giành chiến thắng. Trên sân khấu, ông gửi lời cảm ơn đoàn phim, gia đình, vợ - Hoa hậu Quách Ái Minh và đặc biệt là người cha của mình.

Theo HK01, đây cũng là lần thứ 4 tài tử họ Lưu giành ngôi Ảnh đế Kim Tượng trong hơn 40 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, vai diễn trong Papa cũng giúp nghệ sĩ 61 tuổi được vinh danh ở hạng mục tương tự tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 18 vừa diễn ra hồi tháng 3.

Lưu Thanh Vân trở thành Ảnh đế Kim Tượng 2025 ẢNH: AFP

Tại đường đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu), Vệ Thi Nhã được xướng tên là người chiến thắng nhờ màn thể hiện nổi bật trong bộ phim The Last Dance. Khoảnh khắc được xướng tên, cô vỡ òa xúc động, ôm chồng và đồng nghiệp để ăn mừng trước khi lên sân khấu.

Ngôi sao 41 tuổi hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân và đoàn phim đã được đền đáp xứng đáng. "Cảm ơn gia đình, cha mẹ và chồng tôi, cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi một pháo đài an toàn để theo đuổi ước mơ… Tôi thật may mắn khi được gặp mọi người trong hành trình này. Sự khích lệ ngày hôm nay sẽ giúp tôi có thêm động lực trong tương lai", nữ diễn viên 8X chia sẻ.

Vệ Thi Nhã khoe cúp Ảnh hậu Kim Tượng 2025 ẢNH: AFP

Cốc Tổ Lâm thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Papa. Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Chu Bách Khương của phim The Last Dance.

Cổ Thiên Lạc cũng được đề cử ở hạng mục nam phụ song gây tiếc nuối khi không được xướng tên. Dẫu vậy, tài tử vẫn lạc quan, phấn khởi vì Cửu Long thành trại: Vây thành đã đạt được thành tích tốt. "Ít nhất thì điều này đã chứng minh rằng bộ phim của chúng tôi có thể bán ra được nước ngoài, đi tới nhiều nước trong khu vực và đến được Cannes. Như vậy, những nỗ lực của chúng tôi không phải là vô ích", ngôi sao 7X chia sẻ với truyền thông sau đêm trao giải.

Lâm Thanh Hà vinh danh Từ Khắc - Thi Nam Sinh

Lâm Thanh Hà trao giải Thành tựu trọn đời cho đạo diễn Từ Khắc và nhà sản xuất Thi Nam Sinh ẢNH: HK01

Đáng chú ý trong các giải được trao đêm 27.4 còn có hạng mục Thành tựu trọn đời. Minh tinh Lâm Thanh Hà xuất hiện trên sân khấu, trao giải thưởng này cho đạo diễn Từ Khắc và vợ cũ - nhà sản xuất Thi Nam Sinh vì những cống hiến của họ đối với nền điện ảnh xứ cảng thơm.

"Tôi đã tận mắt chứng kiến Từ Khắc và Thi Nam Sinh cùng nhau tạo nên huyền thoại điện ảnh và dẫn đầu xu hướng điện ảnh. Họ đã có những đóng góp không thể thiếu cho thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông… Chúng tôi thường xuất hiện vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Nửa sau cuộc đời tôi đã thay đổi vì họ. Họ là những người đáng trân quý trong cuộc đời tôi… Họ đã nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời. Tôi nghĩ rằng việc có được hai người bạn tuyệt vời này cũng là thành tựu trọn đời của tôi", Lâm Thanh Hà chia sẻ.