Cổ Thiên Lạc lấy lại vị thế, nhận sự tán thưởng tại Cannes

Cổ Thiên Lạc tích cực cống hiến cho làng điện ảnh Hồng Kông. Ngoài diễn xuất, tài tử còn tham gia sản xuất phim, kinh doanh và nâng đỡ các tài năng trẻ INSTAGRAM LOUIS KOO

Ở tuổi ngũ tuần, Cổ Thiên Lạc vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tham gia hơn 20 tác phẩm điện ảnh với đủ thể loại vai trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, hàng loạt bộ phim gần đây của "anh cả làng giải trí Hồng Kông" như: G Storm, Truy hổ cầm long, Chân tam quốc vô song, Minh nhật chiến ký, Tảo độc 3… đều liên tục bị chê bai hay chịu cảnh thua lỗ ngoài rạp. Cùng với đó, giữa bối cảnh điện ảnh Hồng Kông suy thoái, một người giữ địa vị cao trong showbiz như Cổ Thiên Lạc càng áp lực khi anh vừa tập trung phát triển sự nghiệp riêng, vừa gánh trách nhiệm vực dậy ngành phim ảnh xứ cảng thơm.



Bỏ qua loạt tác phẩm gây thất vọng, Cổ Thiên Lạc vừa trở lại màn ảnh rộng với Cửu Long thành trại: Vây thành (Twilight of the Warriors: Walled In) đóng cùng dàn sao hùng hậu: Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tề, Lâm Phong, Ngũ Doãn Long, Lưu Tuấn Khiêm, Hồ Tử Đồng… Ngoài vai diễn chủ chốt của tài tử 54 tuổi, công ty điện ảnh của anh cũng tham gia khâu sản xuất tác phẩm.



Cổ Thiên Lạc trong một cảnh đối đầu Quách Phú Thành (đóng vai khách mời) MEDIA ASIA FIMLS

Cửu Long thành trại: Vây thành lấy bối cảnh khu Cửu Long thập niên 1980, theo chân nhân vật Trần Lạc Quân (Lâm Phong đóng) - người nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông và được Long Quyền Phong (Cổ Thiên Lạc thủ vai) giúp đỡ để tồn tại ở Cửu Long thành trại - khu ổ chuột đầy rẫy băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Hương Cảng. Trong lúc gặp nạn, họ vô tình phát hiện ra quy luật ngầm của những thế lực tội ác và phải đứng lên chống lại âm mưu đen tối của Ông Chủ Lớn (Hồng Kim Bảo) để giữ lời thề bảo vệ sự bình yên của nơi này.

Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn nhờ nội dung chân thực, lôi cuốn đi kèm những pha hành động mãn nhãn, gay cấn và được phân bổ hợp lý cùng với đó là diễn xuất ăn ý, nổi bật của dàn diễn viên. Bộ đôi Cổ Thiên Lạc - Lâm Phong khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình với những màn kết hợp đậm tình huynh đệ cùng những khoảnh khắc bùng nổ "phản ứng hóa học".

Tác phẩm có nhiều cảnh hành động chân thực, mãn nhãn nhờ được đầu tư, dàn dựng công phu MEDIA ASIA FIMLS

Sau hơn 2 tuần công chiếu tại quê nhà Hồng Kông và thị trường Trung Quốc đại lục, Cửu Long thành trại: Vây thành xuất sắc giành trọn vị trí top 1 phòng vé với tổng doanh thu vượt hơn 66 triệu đô la Hồng Kông và 500 triệu nhân dân tệ. Đến nay, bộ tác phẩm của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy chính thức vào top 4 phim Hồng Kông có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Sau khi gây sốt thị trường Hoa ngữ, Cửu Long thành trại: Vây thành được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) ở hạng mục Suất chiếu nửa đêm. Ngày 16.5 vừa qua, dàn diễn viên của phim: Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Lưu Tuấn Khiêm… đã xuất hiện tại sự kiện danh giá này để quảng bá tác phẩm. Sau khi được trình chiếu cho giới mộ điệu và khán giả quốc tế, phim nhận được nhiều sự tán thưởng cùng tràng vỗ tay kéo dài 10 phút.

Cổ Thiên Lạc cùng đoàn phim Cửu Long thành trại: Vây thành tại Liên hoan phim Cannes INSTAGRAM LOUIS KOO

Chất lượng cùng thành tích đáng ngưỡng mộ của một bộ phim võ thuật hành động này cũng đem đến những tín hiệu tích cực cho thị trường phim ảnh xứ cảng thơm sau thời gian dài trượt dốc. Thành công của tác phẩm không chỉ khẳng định lại vị thế vững chắc của nhiều tên tuổi lớn như Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tề, Lâm Phong… mà còn là bàn đạp giúp dàn diễn viên trẻ tài năng có cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong các dự án tương lai. Trên trang cá nhân, Cổ Thiên Lạc gọi chuỗi ngày qua là một hành trình khó quên và bày tỏ sự biết ơn khi bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Sau khi gây tiếng vang ở thị trường quốc tế, Cửu Long thành trại: Vây thành dự kiến ra mắt khán giả Việt vào ngày 14.6 tới.