Sao võ thuật Hồng Kim Bảo tái xuất màn ảnh, đóng cùng Cổ Thiên Lạc

Hồng Kim Bảo - Cổ Thiên Lạc kết hợp ăn ý trong phim mới MEDIA ASIA FILMS

Dù tuổi cao sức yếu, Hồng Kim Bảo vẫn đều đặn tham gia các dự án phim ảnh. Mới đây, bộ phim hành động Cửu Long thành trại: Vi thành (Twilight of the Warriors: Walled In) có sự tham gia của ngôi sao võ thuật này được công chiếu tại Hồng Kông lẫn đại lục và đang nhận nhiều đánh giá tích cực từ người xem.



Phim lấy bối cảnh khu Cửu Long (Hồng Kông) vào thập niên 1980 và xoay quanh Trần Lạc Quân (Lâm Phong thủ vai) - một thanh niên nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông với khát vọng có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, anh bị mắc kẹt trong thế giới hỗn loạn, phức tạp nơi các thế lực xã hội đen nắm quyền. Trần Lạc Quân được Long Quyền Phong (Cổ Thiên Lạc đóng) giúp đỡ song luôn phải chịu sự truy lùng của những kẻ máu mặt trong giang hồ. Phim còn có sự xuất hiện của loạt diễn viên nam: Nhậm Hiền Tề, Ngũ Doãn Long, Lưu Tuấn Khiêm, Hồ Tử Đồng… đề cao tình huynh đệ và lòng trung thành.

Ngôi sao võ thuật Hồng Kông vẫn đam mê diễn xuất dù sức khỏe giảm sút MEDIA ASIA FILMS

Trong Cửu Long thành trại: Vi thành, Hồng Kim Bảo đóng vai một ông trùm tội phạm điều hành việc kinh doanh ma túy và hộp đêm. Hắn chỉ tập trung vào việc làm giàu và kéo được nhiều lợi ích về mình nhất có thể. Thời điểm tham gia dự án này, nghệ sĩ kỳ cựu đã 70 tuổi, sức khỏe xuống cấp vì bệnh tật, đi lại khó khăn song ông vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Ngôi sao võ thuật vẫn cho thấy sự nhanh nhẹn, nhạy bén trước ống kính.

Theo HK01, trong video hậu trường được đoàn phim chia sẻ, Hồng Kim Bảo vẫn tràn đầy năng lượng trên phim trường và tham gia vào quá trình hướng dẫn hành động. Ông chuẩn bị các động tác võ thuật với võ sĩ, mải mê nghiên cứu các cảnh quay để hiểu rõ tác động của các chiêu thức hành động, ánh mắt lộ rõ vẻ độc đoán, sát khí của một ông trùm. Ngôi sao kỳ cựu được khen làm việc năng nổ và cực kỳ nghiêm túc. Chính vì thế mà ông có những cảnh quay ấn tượng trên màn ảnh, trong đó có đoạn đối đầu với nhân vật của Cổ Thiên Lạc.

Cửu Long thành trại: Vi thành của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy chính thức khởi chiếu từ hôm 1.5 nhưng đã có các suất chiếu sớm vào tuần trước và nhận được phản hồi tích cực về nội dung lẫn các cảnh hành động. Theo Variety, phim dẫn đầu phòng vé tại Trung Quốc đại lục vào cuối tuần trước khi kiếm được 38,9 triệu nhân dân tệ. Tác phẩm cũng đang hút khách tại thị trường Hồng Kông.

Hồng Kim Bảo mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho điện ảnh HK01

Sau thời gian dài lui về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vì sức khỏe giảm sút, Hồng Kim Bảo xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện công khai trong thời gian qua. Tháng trước, nam nghệ sĩ 72 tuổi nhận giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Tượng (Hồng Kông). Ông chia sẻ với Straits Times trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Cụm từ 'thành tựu trọn đời' nghe có vẻ như chẳng còn gì để đạt được nữa, dường như hơi sớm để nói vậy. Tâm trí tôi vẫn cảm thấy mình đang ở tuổi 28, mặc dù cơ thể tôi có lẽ gần giống với một ông lão 90. Tôi cảm động vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời, nhưng cũng có cảm giác như mình đang bị vội vã nghỉ hưu".

Hồng Kim Bảo chia sẻ ông còn nhiều điều muốn cống hiến, nhiều mong ước chưa đạt được, chẳng hạn như giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngôi sao võ thuật Hồng Kông bộc bạch: "Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn ở đây và hy vọng mình có thể làm được những gì mình đam mê trong khoảng thời gian lâu nhất. Tôi muốn thể hiện những gì tôi có thể làm bằng tất cả khả năng của mình".