Không lâu sau, Dư Hương Ngưng được Cổ Thiên Lạc chú ý và ký hợp đồng với công ty nghệ sĩ của tài tử. Những năm tiếp đó, nữ diễn viên triển vọng này tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với nhiều tác phẩm: Tracey, Septet: The Story of Hong Kong, Far Far Away, Men On The Dragon, Shadows… Diễn xuất ngày càng tiến bộ cũng giúp nghệ sĩ 9X liên tục ghi danh vào bảng đề cử của các giải thưởng điện ảnh uy tín trước khi được vinh danh ở giải Kim Tượng 2024.