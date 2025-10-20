Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc sắp đến Việt Nam

Ngôi sao võ thuật Hồng Kông - Hồng Kim Bảo và "anh cả làng giải trí xứ cảng thơm" Cổ Thiên Lạc đến Việt Nam vào tháng 11 tới ẢNH: AFP

Thông tin trên được công bố hôm 20.10, theo đó, sao võ thuật Hồng Kông Hồng Kim Bảo và tài tử Cổ Thiên Lạc sẽ dự lễ khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trạm Việt Nam vào ngày 6.11 tới tại TP.HCM. Hai nghệ sĩ dự kiến có buổi giao lưu với truyền thông, khán giả Việt về sự nghiệp, phim ảnh Hồng Kông cũng như vấn đề hợp tác phát triển điện ảnh trong khu vực.

Cùng với sự xuất hiện của Hồng Kim Bảo - Cổ Thiên Lạc, phim hành động đánh dấu màn kết hợp mới nhất của bộ đôi kỳ cựu này là Cửu Long thành trại: Vây thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy) được lựa chọn trình chiếu khai mạc tại Gala Điện ảnh Hồng Kông ở trạm Việt Nam. Năm ngoái, phim tạo nên cơn sốt khắp châu Á, gây tiếng vang ở Liên hoan phim Cannes, trở thành tác phẩm tiêu biểu của dòng phim hành động - võ thuật Hồng Kông.

Cửu Long thành trại: Vây thành có Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo đóng chính được chiếu mở màn sự kiện ẢNH: MEDIA ASIA DISTRIBUTION

Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến 8.11.2025 tại TP.HCM. Lần đầu đến Việt Nam, sự kiện xoay quanh chủ đề Together We Dare to Be Powerful. Chương trình bao gồm lễ khai mạc cùng bốn buổi chiếu phim, với mong muốn đưa khán giả Việt Nam bước vào thế giới màn bạc đầy bản sắc của điện ảnh xứ cảng thơm.

Liên Bội Tuyền - Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á (đơn vị tổ chức sự kiện) chia sẻ: "Tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Khán giả tại đây trẻ, nhiệt tình, đầy sức sống. Có thể đưa Gala Điện ảnh Hồng Kông lần đầu đến Việt Nam với chúng tôi là một dấu mốc văn hóa quan trọng. Hy vọng gala phim lần này không chỉ giúp khán giả cảm nhận được sức hút của phim hành động Hồng Kông, mà còn khiến họ thấu hiểu được các nhà làm phim Hồng Kông không ngừng sáng tạo và duy trì năng lượng sáng tạo".

Hồng Kim Bảo trong Cửu Long thành trại: Vây thành. Những năm gần đây, ông ít đóng phim mà lui về nghỉ ngơi do gặp nhiều vấn đề sức khỏe ẢNH: MEDIA ASIA DISTRIBUTION

Thông tin về sự xuất hiện của Hồng Kim Bảo - Cổ Thiên Lạc tại sự kiện sắp tới thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Việt bởi cả hai ngôi sao này đều là gương mặt quen thuộc với công chúng châu Á qua nhiều tác phẩm hành động, cổ trang ăn khách.

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, ông nổi danh với tư cách diễn viên võ thuật, đạo diễn có tầm ảnh hưởng tại châu Á. Ngôi sao kỳ cựu thực hiện nhiều tác phẩm ăn khách như: Quỷ đánh quỷ, Xe đồ ăn nhanh, Trái tim của rồng, Diệp Vấn 2… Ông tạo nên tên tuổi nhờ nền tảng võ thuật điêu luyện cùng khả năng thiết kế võ thuật đầy sáng tạo. Hồng Kim Bảo cũng là người góp công quan trọng trong việc đưa phim hành động Hồng Kông ra thế giới, tạo dựng vị thế cho phim hành động - võ thuật xứ cảng thơm ở thị trường toàn cầu.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cổ Thiên Lạc giờ đây vẫn "tung hoành" khắp màn ảnh ẢNH: MEDIA ASIA DISTRIBUTION

Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc được biết đến là "anh cả làng giải trí Hồng Kông". Tài tử sinh năm 1970 nổi tiếng từ nhiều tác phẩm kinh điển trên màn ảnh TVB, trong đó phải kể đến Thần điêu đại hiệp (1995), Cỗ máy thời gian. Trên màn ảnh rộng, ngôi sao tài năng này khẳng định vị thế qua loạt dự án chất lượng: Môn đồ, Thiết thính phong vân, Sát phá lang: Sói tham, Bão trắng, Phong thần bảng, Trùm Hương Cảng II… đồng thời nhận nhiều giải thưởng danh giá tại Hồng Kông cũng như châu Á.

Bên cạnh diễn xuất, Cổ Thiên Lạc còn là tên tuổi quyền lực trong lĩnh vực sản xuất phim, quản lý nghệ sĩ. Tài tử 55 tuổi cũng tích cực hỗ trợ thế hệ diễn viên trẻ, đạo diễn mới, có những hoạt động thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh quê nhà trong bối cảnh khủng hoảng.