'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng: Tôi không có ý định tìm bạn trai

Lý Nhược Đồng vẫn hoạt động sôi nổi, không quan tâm chuyện yêu đương ẢNH: WEIBO

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lý Nhược Đồng chia sẻ cởi mở về cuộc sống riêng tư ở tuổi U.60. Khi được hỏi đến chuyện tình cảm, mỹ nhân phim Thần điêu đại hiệp thừa nhận cô từng trải qua mối quan hệ với một người đàn ông nhỏ tuổi, tuy nhiên, nữ diễn viên ám chỉ bản thân có những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Cô tiết lộ sau cuộc tình không đi đến đâu, mình đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

Lý Nhược Đồng bày tỏ bản thân đã trải qua nhiều đổ vỡ tình cảm và học được bài học đắt giá từ độ tuổi đôi mươi. Khi được hỏi liệu còn niềm tin vào tình yêu, nữ diễn viên phim Thiên long bát bộ dứt khoát: "Hiện tại, tôi không có ý định tìm bạn trai".

Mỹ nhân 59 tuổi tìm kiếm niềm vui trong công việc, tập luyện ẢNH: WEIBO NV

Minh tinh 59 tuổi cũng tâm sự rằng trước đây, bản thân từng mong muốn sinh con, làm mẹ nhưng hiện tại không còn mong cầu điều đó. "Trước đây, tôi cũng từng khao khát có con nhưng tôi nghĩ mình đang ở giai đoạn rất hạnh phúc trong cuộc đời rồi và tôi rất trân trọng điều đó", nữ thần màn ảnh Hồng Kông chia sẻ. Nghệ sĩ 59 tuổi kể dù hiện mình không có con nhưng có một cô cháu gái không khác gì con ruột và họ có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó như hai mẹ con. Cô hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang trải qua.

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng kín tiếng chuyện tình cảm. Mối tình công khai hiếm hoi của nữ diễn viên là với doanh nhân Quách Ứng Tuyền. Họ từng có 10 năm gắn bó (1998 - 2008), mỹ nhân xứ cảng thơm từng thừa nhận yêu đến mức đánh mất chính mình, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu nhưng cuối cùng "đường ai nấy đi".

Lý Nhược Đồng không sợ hãi tuổi 59

Lý Nhược Đồng rạng rỡ, lạc quan ở tuổi U.60 ẢNH: WEIBO NV

Trong bài chia sẻ hồi 2024, Lý Nhược Đồng thừa nhận bản thân từng tổn thương vì bị chê là kẻ thất bại, không chồng con. Cô mất nhiều năm để chữa lành, tìm lại chính mình sau mối tình đau khổ và thoải mái khi giờ vẫn lẻ bóng. "Tôi vẫn chưa lập gia đình hay có con. Nhưng phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng cần sống độc lập và duy trì sức mạnh nội tại. Tôi một mình nhưng tôi không cô đơn", nữ diễn viên bày tỏ.

Lý Nhược Đồng vừa đón sinh nhật thứ 59 hôm 16.8. Cô chia sẻ ở độ tuổi này, bản thân bình tâm, không sợ hãi, trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. "Tuổi tác chỉ là con số, vị trí của bạn mới là câu trả lời", minh tinh 6X tự tin. Nữ diễn viên thừa nhận từng lo lắng về tuổi tác nhưng khi bước qua ngưỡng 50 tuổi, những suy nghĩ ấy đã thay đổi. "Giờ đây, tôi trở nên bình thản, đầu óc của tôi cũng già dặn hơn theo tuổi tác. Tôi cảm thấy càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rõ bản thân hơn từ đó tôi thấy thoải mái hơn", sao phim Trần tình lệnh bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ 6X công nhận vẻ ngoài tươi trẻ, vóc dáng săn chắc của mình nhờ một phần lớn vào quá trình tập luyện. Người đẹp nói mình rất thích tập thể dục và hy vọng vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục tập luyện đến già.