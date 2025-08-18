Lý Nhược Đồng không sợ bị chê hết thời ở tuổi 59

Lý Nhược Đồng đón tuổi 59 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 16.8, Lý Nhược Đồng đón tuổi mới. Trên trang cá nhân, diễn viên kỳ cựu đăng tải video cầm bánh kem, rạng rỡ mỉm cười trước ống kính và bình thản thổi ngọn nến in số 59. Cô chia sẻ: "59 tuổi ư? Tôi không quan tâm. Tôi không sợ hãi. Cứ tận hưởng từng khoảnh khắc này". Trong bài đăng Weibo, minh tinh 6X bày tỏ mong ước: "Mong bình an và niềm vui luôn ở bên bạn và tôi. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, đầu tư cho bản thân và làm những gì bạn thực sự yêu thích. Tuổi tác chỉ là con số, vị trí của bạn mới là câu trả lời".

Bên dưới mục bình luận, nhiều người gửi lời chúc sinh nhật đến nàng Tiểu Long Nữ đình đám một thời, đồng thời cảm thán trước vẻ đẹp không tuổi của minh tinh xứ cảng thơm.

Minh tinh Hồng Kông vẫn xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi U.60 ẢNH: WEIBO NV

Gần chạm ngưỡng 60, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, rạng rỡ, gương mặt thanh thoát với những đường nét cuốn hút và làn da không tuổi. Người đẹp cũng sở hữu vóc dáng mảnh mai, săn chắc nhờ duy trì thói quen tập luyện suốt chục năm kết hợp chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe khoa học.

Diện mạo trẻ trung cũng khiến nữ diễn viên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc mới đây, Lý Nhược Đồng tiết lộ, có lần, khi sang Thái Lan du lịch, nữ diễn viên bị nhân viên hải quan chặn lại tra hỏi vì vẻ ngoài của cô không giống sinh năm 1966 như trên giấy tờ. Người này hỏi cô: "Đây là hộ chiếu giả đúng không? Cô đã lấy cắp nó hay sao? Trông cô không giống tuổi ghi trong này". Sao phim Thiên long bát bộ sau đó phải xác nhận với người này rằng đây thực sự là người thật, giấy tờ thật và chỉ biết cười trừ.

Lý Nhược Đồng không lo lắng chuyện già đi ẢNH: INSTAGRAM NV

Lý Nhược Đồng thừa nhận bản thân từng lo lắng về tuổi tác nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi nhiều kể từ khi nữ diễn viên bước qua ngưỡng 50. "Giờ đây, tôi trở nên bình thản, đầu óc của tôi cũng già dặn hơn theo tuổi tác. Tôi cảm thấy càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rõ bản thân hơn từ đó tôi thấy thoải mái hơn", mỹ nhân Hồng Kông bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn. Nữ nghệ sĩ 6X công nhận vẻ ngoài tươi trẻ của mình nhờ một phần lớn vào quá trình tập luyện. Cô cao 1,65 m, duy trì cân nặng ở mức 46 kg. Người đẹp nói mình rất thích tập thể dục và hy vọng vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục tập luyện khi bước sang tuổi 90.

Lý Nhược Đồng không quan tâm chuyện hết thời

Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân, làm những điều mình thích ẢNH: WEIBO NV

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô tất bật tham gia các chương trình tạp kỹ, đóng phim truyền hình, dự sự kiện thời trang, diễn thuyết… thậm chí lấn sân sang mảng phim ngắn vốn đang rất phát triển ở thị trường đại lục. Tuy nhiên, việc một ngôi sao kỳ cựu như cô đóng phim ngắn đã vấp phải sự chỉ trích từ không ít dân mạng. Họ cho rằng "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" đang hạ thấp giá trị bản thân, thậm chí tuyên bố chỉ diễn viên hết thời mới đóng phim ngắn chiếu mạng.

Theo HK01, trước phản ứng tiêu cực, Lý Nhược Đồng thẳng thắn trả lời vấn đề trên qua cuộc phỏng vấn mới đây. Về việc bị chỉ trích "chỉ diễn viên hết thời mới đóng phim ngắn", nữ diễn viên nhấn mạnh dù là phim dài tập hay phim ngắn, nỗ lực của cô cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Cô cảm thấy vấn đề không nằm ở việc lỗi thời hay không. Nghệ sĩ U.60 chia sẻ rằng với tư cách là một diễn viên, tất cả những gì mình đóng đều là "phim", đều nỗ lực tạo ra giá trị riêng. Lý Nhược Đồng nhấn mạnh chỉ cần tự tin và diễn xuất bằng cả trái tim thì cô vẫn luôn là một diễn viên tốt.

Năm ngoái, bộ phim ngắn Hoa hồng chiều do Lý Nhược Đồng thủ vai chính rất được yêu thích, tỷ suất người xem vượt qua nhiều phim truyền hình dài tập truyền thống và có được sự công nhận của khán giả, cơ quan quản lý nghệ thuật.