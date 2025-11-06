Hồng Kim Bảo sánh bước bên vợ hoa hậu trên thảm đỏ ở TP.HCM

Khai mạc
Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam diễn ra tối 6.11 với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi trong làng phim ảnh Việt Nam bên cạnh màn xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hồng Kông là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc. Lần đầu đến TP.HCM dự sự kiện, sao võ thuật 73 tuổi được chào đón nồng nhiệt khi sánh bước bên cạnh vợ - Hoa hậu Hồng Kông 1984 Cao Lệ Hồng. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc xuất hiện giữa sự “bao vây” của đông đảo người hâm mộ Việt. Hồng Kim Bảo và vợ tại sự kiện
Hồng Kim Bảo nắm tay Cao Lệ Hồng lên thảm đỏ. Cả hai xuất hiện với trang phục giản dị, kín đáo, vui vẻ vẫy tay chào khán giả Việt trong những tiếng hò reo của đám đông. Vì gặp vấn đề ở đầu gối, sao võ thuật 73 tuổi bước từng bước thận trọng, phải có bạn đời bên cạnh hỗ trợ. Trước đó, khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tối 5.11, sao phim
Diệp Vấn 2 được nhìn thấy ngồi xe lăn, được vệ sĩ dìu bước ra xe
Khoảnh khắc xuất hiện của Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng càng nhận được sự quan tâm khi đây là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện tại sự kiện công khai ở Việt Nam. Trong lần đến TP.HCM, vợ nam nghệ sĩ kỳ cựu luôn kề cận chăm sóc, hỗ trợ ông. Bà gây ấn tượng với vẻ dịu dàng, ân cần, âm thầm đi sau chồng trong những hoạt động. Ở tuổi 60, “hoa hậu lai đẹp nhất Hồng Kông” vẫn sở hữu nét đằm thắm, duyên dáng cùng thần thái nổi bật trước ống kính
Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng đã gắn bó hơn 30 năm, họ không có con chung mà cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc các con riêng của sao võ thuật đến khi trưởng thành. Kể từ khi kết hôn với nam diễn viên phim
Vịnh Xuân Quyền, bà Cao rời xa làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Nam nghệ sĩ 73 tuổi nhiều lần bày tỏ lòng cảm kích khi được bạn đời chăm sóc, lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa ông đi khám bác sĩ đều đặn từ đó sức khỏe hiện tại của ông được cải thiện hơn trước. "Vợ tôi thực sự khó tính, nhưng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không thể khỏe mạnh như vậy", ngôi sao Hồng Kông từng chia sẻ
Bên cạnh sự xuất hiện của Hồng Kim Bảo và vợ, Cổ Thiên Lạc cũng được khán giả Việt săn đón không kém. Tài tử 55 tuổi xuất hiện với vẻ nam tính, khỏe khoắn. Anh thân thiện giao lưu với người hâm mộ và cảm kích khi được đám đông liên tục gọi tên, bày tỏ tình yêu
Tại khai mạc
Gala Điện ảnh Hồng Kông, bộ phim Cửu Long thành trại: Vây thành với sự tham gia của Hồng Kim Bảo - Cổ Thiên Lạc được chọn chiếu mở màn. Trong khuôn khổ sự kiện kéo dài từ ngày 6 đến ngày 8.11 còn có 3 bộ phim phong cách khác biệt của điện ảnh Hồng Kông: Kẻ đóng thế, Bốn con đường mòn và Cửu biệt trùng phùng. Qua đây, chương trình tôn vinh sức mạnh đa sắc của điện ảnh Hồng Kông ở các thể loại võ thuật, tài liệu và tâm lý
Bên cạnh sự góp mặt của hai ngôi sao võ thuật đình đám, sự kiện còn quy tụ dàn nghệ sĩ Việt. Diễn viên Kiều Trinh xuất hiện từ sớm trong tà áo dài đen kín đáo, nhẹ nhàng tạo dáng trước ống kính
Sao phim
Tử chiến trên không - Trần Ngọc Vàng “đụng độ” 2 diễn viên Mưa đỏ gồm Steven Nguyễn và Nhật Hoàng tại thảm đỏ. Sự xuất hiện của các gương mặt trẻ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người hâm mộ vây kín để chụp ảnh và xin chữ ký
Hứa Vĩ Văn xuất hiện nổi bật giữa đám đông trong tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ lịch lãm và trẻ trung. Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên vẫn được khen điển trai, phong độ. Nhiều khán giả còn ví von anh sở hữu “nhan sắc lão hóa ngược” của showbiz Việt
Đạo diễn Võ Thanh Hòa xuất hiện tình tứ bên vợ tại sự kiện. Cả hai thu hút sự chú ý bởi phong thái rạng rỡ, ăn ý và luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước ống kính
Không chỉ người hâm mộ, các sao Việt cũng tranh thủ "thả dáng" cùng 2 sao phim võ thuật Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc
Khách mời được đón tiếp nồng hậu bởi dàn khán giả hâm mộ chật kín thảm đỏ. Đây là dịp để họ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình
