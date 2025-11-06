Hồng Kim Bảo sánh bước bên vợ hoa hậu trên thảm đỏ ở TP.HCM

Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng đã gắn bó hơn 30 năm, họ không có con chung mà cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc các con riêng của sao võ thuật đến khi trưởng thành. Kể từ khi kết hôn với nam diễn viên phim Vịnh Xuân Quyền, bà Cao rời xa làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Nam nghệ sĩ 73 tuổi nhiều lần bày tỏ lòng cảm kích khi được bạn đời chăm sóc, lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa ông đi khám bác sĩ đều đặn từ đó sức khỏe hiện tại của ông được cải thiện hơn trước. "Vợ tôi thực sự khó tính, nhưng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không thể khỏe mạnh như vậy", ngôi sao Hồng Kông từng chia sẻ