Hồng Kim Bảo tiết lộ tình hình sức khỏe sau hình ảnh ngồi xe lăn ở TP.HCM

Sức khỏe của Hồng Kim Bảo ở tuổi 73

Hồng Kim Bảo - Cổ Thiên Lạc tại sự kiện giao lưu chiều 6.11. Tối cùng ngày, hai ngôi sao dự kiến dự khai mạc Gala điện ảnh Hồng Kông tại TP.HCM ẢNH: THANH CHI

Sau hình ảnh Hồng Kim Bảo xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong tình trạng ngồi xe lăn, được vệ sĩ dìu bước ra xe, sức khỏe của ngôi sao võ thuật lừng danh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chiều 6.11, nam diễn viên kỳ cựu cùng tài tử Cổ Thiên Lạc, đã có buổi gặp gỡ ngắn với truyền thông. Ông cũng dùng đến xe lăn mini để di chuyển đến phòng họp và chỉ di chuyển được ở cự ly ngắn, trong khi vợ của nghệ sĩ 73 tuổi là Hoa hậu Cao Lệ Hồng luôn kề cận bên cạnh để quan sát, hỗ trợ ông khi cần.

Trước câu hỏi về tình trạng sức khỏe, sao phim Kế hoạch A chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Thật ra đầu gối của tôi gặp vấn đề nên bất tiện trong việc di chuyển. Còn lại tâm trí tôi vẫn còn minh mẫn, tôi vẫn còn khỏe để có thể tiếp tục sáng tạo những tác phẩm hay cho mọi người".

Hình ảnh Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tối 5.11

Sáng 6.11, Hồng Kim Bảo đã có một chuyến dạo chơi ngắn trong thành phố. Sao phim Diệp Vấn 2 chia sẻ đây là lần đầu tiên ông đến TP.HCM, trước đó, khoảng năm 2018 - 2019, nghệ sĩ từng đến Đà Nẵng du lịch, ông chia sẻ lần đó mình rất tiếc vì không tìm được quán phở nào ngon do đến vào dịp tết Nguyên đán, nhiều hàng quán đóng cửa ăn Tết.

"Phở là một món ăn rất ấn tượng với tôi. Ngay cả khi đi Úc hay nước khác, tôi cũng tìm những quán phở ngon để thưởng thức nên thực sự tôi rất nhớ phở và nhớ Việt Nam. Nên khi đến Đà Nẵng trước đó, chuyện đầu tiên tôi làm là tìm những quán phở, bánh mì ngon nhưng rất tiếc chưa ăn được", ông chia sẻ. Sao võ thuật cho biết sáng nay, ông đã dùng ở một tiệm phở ở TP.HCM, hương vị ổn, chưa thực sự xuất sắc và mong muốn tìm được một nơi thật ngon.

Động lực giúp Hồng Kim Bảo giữ 'lửa' nghề

Sao võ thuật Hồng Kông chia sẻ động lực giúp ông giữ được đam mê với nghề suốt mấy chục năm ẢNH: THANH CHI

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, Hồng Kim Bảo vẫn giữ được sự nhiệt tâm dành cho dòng phim hành động. Nhắc đến động lực để luôn duy trì đam mê ấy, nam diễn viên chia sẻ đó là việc ông được tham gia vào những dự án phim chất lượng đồng thời nhận được sự yêu thích và những phản hồi tích cực từ khán giả. Cửu Long thành trại (2024) mà ông kết hợp với Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong cách đây ít lâu là một tác phẩm như thế.

"Được tham gia vào dự án phim này, được nghe đạo diễn chỉ đạo rất xuất sắc và tôi được làm việc với dàn diễn viên rất chuyên nghiệp, điều đó khiến tôi thấy rất hưng phấn. Thành công của tác phẩm càng khiến tôi thấy yêu ngành điện ảnh của mình hơn. Tôi hy vọng những người tiếp nối sau này họ cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết ấy để có thể truyền tải những điều tích cực của điện ảnh", Hồng Kim Bảo bộc bạch.

Nam nghệ sĩ khẳng định AI không thể thay thế thay thế ông, không thể thay thế con người ẢNH: THANH CHI

Về vấn đề hợp tác phim ảnh với Việt Nam, Hồng Kim Bảo cho biết đây là một vấn đề khá rộng và có rất nhiều cơ hội để hai bên bắt tay. Tuy nhiên, họ muốn quan sát thị trường Việt Nam cũng như tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thị hiếu của công chúng, phong cách quay phim của Hồng Kông có thể cung ứng được gì cũng như tạo nền tảng để hai bên có những cuộc trò chuyện sâu hơn đến đi đến chuyện hợp tác.

Liên quan đến sự trỗi dậy của AI tác động đến ngành phim ảnh, Hồng Kim Bảo công nhận trí tuệ nhân tạo đem đến nhiều lợi ích trong ngành nhưng công cụ này không thể thay thế được con người trong nhiều công việc quan trọng. "Giống như AI không thể làm nên một Hồng Kim Bảo hay một Cổ Thiên Lạc được. Tôi nghĩ AI dù lợi hại thế nào cũng từ con người phát minh mà thôi", ông khẳng định.

Ngoài đi lại khó khăn, Hồng Kim Bảo chia sẻ ông vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định ẢNH: THANH CHI

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, ông nổi danh với tư cách diễn viên võ thuật, đạo diễn có tầm ảnh hưởng tại châu Á. Ngôi sao kỳ cựu thực hiện nhiều tác phẩm ăn khách như: Quỷ đánh quỷ, Xe đồ ăn nhanh, Trái tim của rồng, Diệp Vấn 2… Ông tạo nên tên tuổi nhờ nền tảng võ thuật điêu luyện cùng khả năng thiết kế võ thuật đầy sáng tạo. Hồng Kim Bảo cũng là người góp công quan trọng trong việc đưa phim hành động Hồng Kông ra thế giới, tạo dựng vị thế cho phim hành động - võ thuật xứ cảng thơm ở thị trường toàn cầu.

Những năm gần đây, Hồng Kim Bảo hiếm khi đóng phim hay xuất hiện tại sự kiện công khai mà lui về chăm sóc sức khỏe. Nghệ sĩ 73 tuổi gặp nhiều vấn đề: tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao đồng thời từng trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối hồi 2017. Bệnh tình ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nam diễn viên, khiến ông thời gian dài không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn.

Tháng 5.2020, ngôi sao võ thuật Hồng Kông khiến khán giả không nhận ra khi xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng bạn bè với vẻ ngoài hốc hác, sụt cân, gương mặt tiều tụy. Tuy nhiên thời gian qua, sức khỏe của ông đã cải thiện hơn nhờ chế độ ăn uống, tập luyện và kiểm tra sức khỏe định kỳ.