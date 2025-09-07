Tuấn Trần làm rõ tin đồn tình cảm với Phương Anh Đào

Chia sẻ với Thanh Niên, Tuấn Trần cho biết Gọn trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn khác hoàn toàn so với những vai diễn trước đó anh từng tham gia. Đây cũng là "bài toán khó" mà đạo diễn Trung Lùn đặt ra cho nam diễn viên sau thành công của phần 1. Sao nam cho biết để có thể khiến khán giả tin Gọn là chàng trai chậm phát triển, anh bàn bạc với đạo diễn để lắp hàm y tế, thay đổi về giọng nói. Bên cạnh đó, Tuấn Trần còn thay đổi về ngoại hình, dáng đi… Để khiến vai diễn trở nên thật hơn, nam diễn viên còn học cách quan sát từ những mảnh đời bên ngoài cuộc sống, xem phim để tìm kiếm chất liệu tạo nên Gọn trên màn ảnh rộng.

Tạo hình nhân vật Minh Gọn trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn do Tuấn Trần thủ vai ẢNH: POSTER PHIM

Điểm mới trong vai diễn của Tuấn Trần sau loạt phim 'trăm tỉ'

Theo Tuấn Trần, việc đảm nhận một vai diễn mang màu sắc mới mẻ như Gọn cũng là hướng đi mạo hiểm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nam diễn viên chọn tâm thế sẵn sàng đón nhận những phản hồi của khán giả cho lần thể hiện này. Sao nam 9X nói khi đặt trong bối cảnh của phim, khi các vai diễn khác đều có sự tính toán, tham vọng thì sự xuất hiện của Gọn mang màu sắc tích cực, phục vụ ý đồ mà đạo diễn Trung Lùn hướng đến.

Ngoài chiều sâu tâm lý, Gọn còn mang đến cho Tuấn Trần những thử thách về mặt thể lực. Nam diễn viên kể có nhiều cảnh quay nguy hiểm, điển hình là phân đoạn anh bị vỏ lãi tông vào, khiến bản thân bị cuốn vào sà lan. "Lúc đó trời đã sụp nắng, đòi hỏi mọi người phải gấp rút. Quay dưới nước khó lắm, trong khi anh Trung Lùn lại rất tâm huyết. Anh quan niệm rằng mình làm được thì diễn viên làm được. Thấy tôi ở dưới, ba Linh (cách gọi thân mật với NSƯT Hoài Linh) xót quá, sợ tôi bị nguy hiểm nên đưa ra nhiều phương án. Cuối cùng giải pháp của ba Linh đưa ra hỗ trợ tôi rất nhiều", anh kể lại.

Sau 2 phần phim, Tuấn Trần cho rằng mình khá "hợp gu" khi diễn cùng NSƯT Hoài Linh. Nam diễn viên thừa nhận đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ "người ba" trên màn ảnh ẢNH: FBNV

Tuấn Trần nói thêm, từ lần hợp tác trước, NSƯT Hoài Linh tạo cho anh cảm giác thoải mái, không áp lực khi làm việc cùng. Quãng thời gian làm việc cùng giúp anh học hỏi nhiều điều từ bậc tiền bối. "Không chỉ trong phim mà kể cả sau này tôi vẫn gọi NSƯT Hoài Linh là ba, đó là sự kết nối của cả hai. Đến phần 2, tuy nhân vật đặt trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi vẫn an tâm vì ba Linh có những trải nghiệm trong đời sống, giúp tôi rất nhiều trong quá trình đóng phim", anh bộc bạch.

Trước đó, Tuấn Trần liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm gây sốt tại phòng vé, khiến nhiều người gọi anh là "diễn viên trăm tỉ". Song khi chia sẻ về điều này, sao nam 9X nói điều quan trọng đối với một diễn viên không chỉ ở doanh thu mà còn ở vai diễn. "Có thể tác phẩm đó không thành công về mặt doanh thu, nhưng khi xem, khán giả vẫn nhớ về nhân vật của mình. Người quan tâm doanh thu là nhà phát hành, đạo diễn. Còn đối với tôi, trừ khi khán giả nói rằng 'bạn làm việc hời hợt, thiếu chuyên nghiệp quá' thì lúc đó mình mới sợ", anh nêu quan điểm.

Tuấn Trần thừa nhận gặp áp lực sau một số thành tựu về điện ảnh ẢNH: FBNV

Tuấn Trần thừa nhận bản thân áp lực và ngại khi được gọi là "diễn viên trăm tỉ" hay "cái tên bảo chứng phòng vé". Nam diễn viên quan niệm một người không làm nên thành công của tác phẩm mà đòi hỏi sự cộng hưởng từ nhiều nhân tố, yếu tố khác nhau. Thay vì bận tâm những điều đó, anh muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh một diễn viên làm nghề nghiêm túc, chỉn chu. "Một diễn viên sẽ có lúc thành công, cũng sẽ có lúc thất bại, nhưng quan trọng là nó đọng lại trong chúng ta điều gì. Sau thất bại, mình phải nhận ra mình còn hạn chế để học hỏi và tốt hơn. Chứ nếu cố chạy đua theo hình tượng trăm tỉ thì khó lắm", anh chiêm nghiệm.

Trước đây, Tuấn Trần từng cộng tác với Trấn Thành trong các tác phẩm như Bố già, Mai... Song thời gian gần đây, anh có sự bứt phá khi làm việc cũng nhiều đạo diễn khác. Sao nam chia sẻ: "Anh Thành mỗi năm chỉ làm một phim và luôn có quan điểm làm nghề là chỉ mời diễn viên hợp với vai diễn. Có những dự án mà tôi không phù hợp với nhân vật, nhưng cũng trong thời gian đó có những cơ hội khác đến thì tôi thử sức. Đến bây giờ nếu anh Thành mời thì tôi cũng sẽ đóng thôi".

Tin đồn tình cảm cùng Phương Anh Đào?

Về cuộc sống riêng, nam diễn viên bộc bạch, anh không phải là đại gia về mặt vật chất nhưng nguồn thu vẫn đủ đầy để lo cho gia đình. Hiện tại, khi có dự án, anh toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Những khi rảnh, sao nam dành thời gian gắn kết tình cảm gia đình. "Tôi không để vai diễn ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Vì nếu như vậy, gia đình sẽ lo cho tôi. Vì vậy, tôi chọn cách dung hòa mọi thứ", anh chia sẻ.

Về tin đồn tình cảm cùng nữ chính phim Mai, nam diễn viên cho biết mọi thứ chỉ là tin đồn ẢNH: FBNV

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Tuấn Trần nói hiện tại anh có nhiều dự án đòi hỏi bản thân phải tập trung. Về tin đồn liên quan đến Phương Anh Đào, sao nam thẳng thắn: "Chúng tôi có cơ duyên được hợp tác trong phim Mai và là những đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Tin đồn là tin đồn thôi. Đào là một người làm nghề rất giỏi nên ai làm việc chung đều cảm thấy được sự chuyên nghiệp, tâm huyết". Tuấn Trần nói thêm, những hình mẫu về người yêu sẽ khó hiện thực hóa nên với chuyện tình cảm anh chọn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.