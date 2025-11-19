‘Để tiết kiệm thì không ai thức từ 3 giờ sáng đi mua vàng'

Chiều 19.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và luật Quản lý thuế sửa đổi.

Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) tiếp tục nêu băn khoăn về đề xuất thuế thu nhập với chuyển nhượng vàng miếng. Ông cho hay, mức thuế 0,1% chưa đủ để hạn chế đầu cơ, mua bán làm mất ổn định thị trường vàng. Trong khi có những người, những gia đình mua vàng dự trữ để tích lũy về sau này cho con cháu, khi ốm đau, bệnh tật… mới đem vàng miếng ra bán.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) ẢNH: GIA HÂN

“Với những đối tượng này thì đề nghị không thu thuế, vì người ta đâu phải là sử dụng mục đích kinh doanh. Người ta mua bán dự trữ, có điều kiện thì mua vì vàng rất là dễ mua bán”, ông Hòa đề xuất.

Cùng quan điểm này, đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) cho rằng cần rà soát kỹ, để giải quyết vấn đề “thuế chồng thuế” khi áp thuế với chuyển nhượng vàng miếng. Theo quy định của dự thảo, thuế chuyển nhượng vàng miếng sẽ bị áp thuế suất 0,1%.

“Nhưng đa phần người dân coi vàng như một tài sản tích lũy do tiết kiệm mà chắt bóp được trong quá trình sinh hoạt đời sống hàng ngày. Họ có thể mua để tiết kiệm từ 5 phân, 1 chỉ, tích lũy để dự phòng cho những sự cố xảy ra trong cuộc sống. Có thể khi ma chay, khi cưới hỏi, ốm đau bán ra để có chi phí”, nữ đại biểu nêu.

Theo bà Yến, vàng mua được cũng là tiền từ tiết kiệm, tức là thu nhập sau thuế. Nhưng nếu theo dự thảo quy định, thì khi người dân bán vàng lại tiếp tục bị đánh thuế. “Đây có phải thuế chồng thuế hay không”, đại biểu đặt câu hỏi. Bà Yến cho rằng, việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân không mang ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội.

Mục tiêu đánh thuế nhằm vào đối tượng đầu cơ làm rối loạn thị trường để ổn định thị trường vàng. Nhưng nữ đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng, mức thuế suất 0,1% chưa đủ để ngăn chặn việc đầu cơ trong mua bán vàng, bởi mức này không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được. Như vậy, quan trọng là biện pháp nào để hạn chế đầu cơ vàng, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Ở góc độ khác, đại biểu Trịnh Xuân An lại đồng tình với chủ trương đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng. Cho biết đây là quy định rất mới trên thế giới, chưa có nước nào đánh thuế vàng miếng trong thu nhập cá nhân, song theo ông đề xuất này rất hợp lý với đặc thù của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quản lý thị trường vàng đang rất khó khăn.

"Quy định đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng là một chế độ chính sách phù hợp, góp phần với nhiều công cụ khác điều tiết thị trường vàng đúng nghĩa", ông An nói. Trước băn khoăn của nhiều đại biểu cho rằng không nên đánh thuế với những người mua vàng để tiết kiệm, theo ông An, rất khó phân biệt giữa mua vàng tiết kiệm và mua vàng đầu cơ.

"Tiết kiệm thì không ai lại thức từ 3 giờ sáng để đăng ký mua vàng. Không thể phân biệt được với tình trạng đầu cơ", ông An nêu. Do đó, đại biểu cho rằng áp thuế với chuyển nhượng vàng miếng sẽ phù hợp với việc chấn chỉnh lại thị trường hiện nay, không sợ trùng thuế hay ảnh hưởng đến tiết kiệm của người dân.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) ẢNH: GIA HÂN

Cần áp thuế với mua đi bán lại bất động sản

Góp ý về thuế đối với chuyển nhượng bất động sản, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, để đảm bảo cho thị trường bất động sản minh bạch và tránh tình trạng đầu cơ, cần đánh thuế với hoạt động đầu cơ bất động sản thông qua hình thức mua đi bán lại.

“Tôi đề nghị chúng ta cần phải nghiên cứu có một sắc thuế đối với những bất động sản mua đi bán lại, trên cơ sở chênh lệch giá giữa lần mua và lần bán”, ông Cường nói và cho rằng, với dữ liệu cơ sở đất đai hiện nay đang được hoàn thiện, việc quản lý giá giữa lần mua đi bán lại hoàn toàn có thể thực hiện được. Do đó, cần phải đánh thuế trên phần chênh lệch này.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa lại băn khoăn về quy định miễn thuế thu nhập đối với chuyển nhượng một căn nhà duy nhất do “chưa được chặt chẽ”. Ví dụ với những đối tượng chỉ có nhà ở, đất ở duy nhất, khi người ta khó khăn phải bán thì không đánh thuế thu nhập là hợp lý.

“Nhưng có biết chắc rằng là người ta có một căn nhà hay một cái đất hay không? Ví dụ như tôi có đất ở Đồng Tháp mà tôi có đất ở TP.HCM nữa. Như vậy thì tôi bán đất Đồng Tháp có phải là tôi duy nhất một căn nhà là không thuế hay không, trong khi đó tôi còn ở trên TP.HCM”, ông Hòa nêu.

Đặt câu hỏi liệu cơ quan thuế có nắm được đầy đủ thông tin về nhà ở hay không, đại biểu lo ngại quy định này sẽ bị lợi dụng, mất thu nhập của Nhà nước.



