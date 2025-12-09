Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong

Sáng nay 9.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 9.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 8 hành khách tình trạng đa chấn thương trong vụ tai nạn giao thông.

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đang cấp cứu cho một hành khách bị thương nặng trong vụ tai nạn ẢNH: C.X

8 hành khách đưa vào cấp cứu gồm: Vũ Văn Trinh (54 tuổi), Trần Thị Xuân (48 tuổi), Phạm Văn Kiều (39 tuổi), Hoàng Thị Thuỳ (39 tuổi), Trần Thị Vinh (51 tuổi), Vũ Thị Đông (23 tuổi), Hoàng Văn Trung (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, tất cả đều ở Ninh Bình).

Ông Khoa cho hay, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng như chấn thương sọ não, tràn máu màng phổi 2 bên, tràn khí màng phổi trái, gãy xương sườn, xương đòn…

Bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất cho những ca bị nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Trần Thị Vinh đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong (có 3 hành khách tử vong tại chỗ) trong vụ tai nạn này.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 4 giờ 12 phút ngày 9.12, xe khách 16 chỗ BS 29B - 081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển chở 12 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi đến Km 71+200, thuộc thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng), xe khách bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo BS 15C - 360.35 kéo theo rơ moóc BS 15R - 149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tai nạn ẢNH: C.X

Hậu quả, 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, 8 hành khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp Công an xã Tam Xuân có mặt tại hiện trường, lấy thông tin, phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được điều tra, làm rõ.