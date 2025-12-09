Nguyên nhân tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong

Ngày 9.12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Công an TP.Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng vào rạng sáng nay 9.12.

Cục CSGT nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn giao thông là do tài xế lái xe khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ, chở theo hành khách không thắt dây an toàn dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 12 phút ngày 9.12, xe khách 16 chỗ BS 29B - 081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển chở 12 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng nam – bắc. Khi đến Km 71+200 thuộc thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng), xe khách bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo BS 15C - 360.35 kéo theo rơ moóc BS 15R - 149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ gồm chị Lê Thị Đông, anh Vương Văn Tỉnh (cùng 37 tuổi, cùng ở xã Hải Tiến) và bà Hoàng Thị Vóc (76 tuổi, ở xã Hải Quan, cùng tỉnh Ninh Bình). Vụ tai nạn cũng khiến 10 người khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng.

Đầu xe khách hư hỏng nặng ẢNH: C.X

Ngay sau đó, 8 hành khách trong số 10 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp Công an xã Tam Xuân có mặt tại hiện trường, lấy thông tin, phân luồng điều tiết giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho hay vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 9.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 8 hành khách tình trạng đa chấn thương trong vụ tai nạn giao thông.

8 hành khách đưa vào cấp cứu gồm: Vũ Văn Trinh (54 tuổi), Trần Thị Xuân (48 tuổi), Phạm Văn Kiều (39 tuổi), Hoàng Thị Thùy (39 tuổi), Trần Thị Vinh (51 tuổi), Vũ Thị Đông (23 tuổi), Hoàng Văn Trung (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, tất cả đều ở Ninh Bình).

Ông Khoa cho hay, bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất cho những ca bị nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Trần Thị Vinh đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong (có 3 hành khách tử vong tại chỗ) trong vụ tai nạn này.