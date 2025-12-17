Món quà đặc biệt mẹ tặng con gái ngày cưới

Khi giai điệu quen thuộc cất lên, cô dâu bật khóc nức nở, nhiều khách mời cũng không kìm được nước mắt. Qua từng câu hát, người mẹ như muốn kể lại hành trình từ khi con chào đời đến lúc trưởng thành, rời vòng tay mẹ để đi xây tổ ấm riêng. Món quà đặc biệt này do người mẹ chuẩn bị bí mật, muốn dành cho con gái sự bất ngờ trong ngày trọng đại.

Cô dâu xúc động khi nghe mẹ hát trong lễ cưới ẢNH: NVCC

"Gia đình luôn dõi theo con"

Khoảnh khắc chan chứa tình mẫu tử nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người mẹ trong câu chuyện trên - đó là bà Trần Thị Ngọc Duyên (49 tuổi, quê ở Khánh Hòa). Đám cưới của con gái bà - Ngô Trần Thảo Nguyên (24 tuổi) vừa diễn ra cách đây không lâu.

Bà Duyên cho biết bản thân rất bất ngờ khi khoảnh khắc cầm micro hát tặng con gái trong đám cưới lại được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ nhiệt tình. Vốn yêu ca hát, bà đã tập luyện ở nhà từ trước để hát tặng con trong ngày cưới. Tuy nhiên, trong quá trình tập, không ít lần bà xúc động đến mức phải dừng lại. Lo sợ khi đứng trước đông người sẽ không thể kìm nén cảm xúc, bà quyết định thu âm để trình diễn trên nền nhạc sẵn có.

"Tôi muốn con hiểu rằng gia đình luôn yêu thương và dõi theo con. Tôi có 2 con gái và rất thích chụp hình cùng các con. Mỗi bé đều có một album riêng từ nhỏ đến lớn, lưu giữ từng khoảnh khắc. Ca khúc Nhật ký của mẹ nói thay lòng tôi, như một lời kể về hành trình sinh con, nuôi nấng và chứng kiến con khôn lớn", bà Duyên chia sẻ.

Mong con luôn hạnh phúc

Thảo Nguyên lấy chồng gần nhà, hai gia đình cách nhau khoảng 10 phút đi xe. Dù vậy, bà Duyên cho biết thật khó để diễn tả cảm xúc của bản thân trong ngày con gái về nhà chồng, vừa hạnh phúc, vừa hụt hẫng. Bà vui vì con đã tìm được người yêu thương, cùng xây dựng mái ấm riêng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác trống trải khi con rời xa vòng tay mẹ.

Gia đình là điểm tựa vững chắc của Thảo Nguyên ẢNH: NVCC

"Tôi dặn con rằng sau khi lấy chồng, con không còn là cô con gái nhỏ của ba mẹ nữa mà sẽ bước vào vai trò mới làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Hôn nhân không chỉ có màu hồng mà còn có những thử thách, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi hát bằng tất cả tình cảm của mình, chỉ mong con luôn vững vàng và hạnh phúc trên hành trình sắp tới", bà Duyên nói.

Người mẹ luôn xem 2 con gái như bạn đồng hành, rất cởi mở trong việc giáo dục định hướng nên các con rất thoải mái chia sẻ mọi chuyện vui buồn với mẹ, luôn lắng nghe lời dạy dỗ, chỉ bảo từ mẹ.

Thảo Nguyên cho biết cô rất bất ngờ với món quà mẹ tặng trong ngày lên xe hoa. Cô khóc rất nhiều khi thấy mẹ xuất hiện trên lễ đường dù bình thường bản thân là người trầm tính, ít khi thể hiện bên ngoài.

"Với mình, mẹ luôn gần gũi như người bạn thân, vừa đáng yêu vừa đáng nể. Mình may mắn lấy chồng gần nhà nên giờ có thể về thăm mẹ thường xuyên, hầu như ngày nào cũng về, mẹ con có thể gặp mặt, nói chuyện với nhau", Thảo Nguyên bày tỏ.

"Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an" - câu hát vang lên trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy cũng chính là lời chúc mà bà Duyên muốn nhắn gửi con gái, mong con tiếp tục mạnh mẽ trên hành trình phía trước.



