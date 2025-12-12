Món quà sinh nhật không ngờ đến từ những chiến sĩ Công an TP.HCM

Trưa 12.12, giữa nhịp sống hối hả của trung tâm TP.HCM, Công an phường An Đông (quận 5 cũ), Công an TP.HCM bất ngờ nhận được tin báo về một người đàn ông nước ngoài đi lạc, không nhớ được nơi mình đang tạm trú.

Người đàn ông nước ngoài cùng con gái cảm ơn chiến sĩ công an ẢNH: CACC

Tiếp nhận thông tin lúc 12 giờ 20 phút, các chiến sĩ công an phường lập tức đưa ông về trụ sở, đồng thời triển khai rà soát, kết nối liên tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng nhiều đơn vị liên quan.

Những manh mối vô cùng ít ỏi, vài thông tin rời rạc về tên tuổi trở thành chìa khóa để lực lượng công an chạy đua với thời gian, quyết tâm tìm bằng được thân nhân cho người đàn ông đang hoang mang giữa thành phố xa lạ.

Sau hơn 2 giờ phối hợp khẩn trương, đến 15 giờ cùng ngày, một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra, khi ông A. (quốc tịch Singapore), được đoàn tụ với con gái là chị J.Y. Chị cho biết cha mình rời khỏi nhà từ 1 giờ sáng, gia đình vô cùng lo lắng và vất vả tìm kiếm suốt buổi sáng.

Điều đặc biệt khiến cuộc đoàn tụ càng thêm ấm lòng là ngày 12.12 chính là sinh nhật của ông A. Trong ánh mắt xúc động của chị J.Y, có lẽ việc tìm thấy người thân kịp thời, an toàn chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà ông nhận được trong ngày đặc biệt này.

Trong khoảnh khắc xúc động, chị J.Y viết tâm thư cảm ơn sâu sắc lực lượng Công an TP.HCM vì sự nhiệt tình và trách nhiệm.

Một vấn đề nhỏ, nhưng là câu chuyện lớn về sự nhân văn, tận tụy và tinh thần phục vụ cộng đồng của những người chiến sĩ công an giữa TP.HCM.