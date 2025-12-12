Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Món quà sinh nhật không ngờ đến từ những chiến sĩ Công an TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/12/2025 20:39 GMT+7

Người đàn ông nước ngoài đi lạc trong ngày sinh nhật và được các chiến sĩ Công an TP.HCM nhiệt tình hỗ trợ tìm lại người thân đúng ngày sinh nhật.

Trưa 12.12, giữa nhịp sống hối hả của trung tâm TP.HCM, Công an phường An Đông (quận 5 cũ), Công an TP.HCM bất ngờ nhận được tin báo về một người đàn ông nước ngoài đi lạc, không nhớ được nơi mình đang tạm trú.

Món quà sinh nhật không ngờ đến từ những chiến sĩ Công an TP.HCM- Ảnh 1.

Người đàn ông nước ngoài cùng con gái cảm ơn chiến sĩ công an

ẢNH: CACC

Tiếp nhận thông tin lúc 12 giờ 20 phút, các chiến sĩ công an phường lập tức đưa ông về trụ sở, đồng thời triển khai rà soát, kết nối liên tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng nhiều đơn vị liên quan.

Những manh mối vô cùng ít ỏi, vài thông tin rời rạc về tên tuổi trở thành chìa khóa để lực lượng công an chạy đua với thời gian, quyết tâm tìm bằng được thân nhân cho người đàn ông đang hoang mang giữa thành phố xa lạ.

Sau hơn 2 giờ phối hợp khẩn trương, đến 15 giờ cùng ngày, một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra, khi ông A. (quốc tịch Singapore), được đoàn tụ với con gái là chị J.Y. Chị cho biết cha mình rời khỏi nhà từ 1 giờ sáng, gia đình vô cùng lo lắng và vất vả tìm kiếm suốt buổi sáng.

Điều đặc biệt khiến cuộc đoàn tụ càng thêm ấm lòng là ngày 12.12 chính là sinh nhật của ông A. Trong ánh mắt xúc động của chị J.Y, có lẽ việc tìm thấy người thân kịp thời, an toàn chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà ông nhận được trong ngày đặc biệt này.

Trong khoảnh khắc xúc động, chị J.Y viết tâm thư cảm ơn sâu sắc lực lượng Công an TP.HCM vì sự nhiệt tình và trách nhiệm.

Một vấn đề nhỏ, nhưng là câu chuyện lớn về sự nhân văn, tận tụy và tinh thần phục vụ cộng đồng của những người chiến sĩ công an giữa TP.HCM.

Tin liên quan

TP.HCM: Tài khoản nhận số tiền lạ, người đàn ông trình báo công an

TP.HCM: Tài khoản nhận số tiền lạ, người đàn ông trình báo công an

Người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ nhận được số tiền chuyển nhầm 330 triệu đồng, lập tức đến công an trình báo.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM người nước ngoài TP.HCM Sinh nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận