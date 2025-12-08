Người đàn ông nước ngoài tử vong trong chung cư ở TP.HCM

Ngày 8.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ) điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ.

Đẩy cửa vào kiểm tra, mọi người phát hiện người đàn ông nước ngoài tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nguồn tin Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là một người đàn ông nước ngoài, với đặc điểm nhận dạng có nhiều hình xăm trên người.

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, cư dân sống tại tầng 5 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng) phản ánh thường nghe mùi khó chịu phát ra từ căn phòng số 2 tầng này.

Gần 18 giờ chiều 7.12, Ban Quản lý chung cư cử người đến căn hộ, tìm cách liên lạc với cư dân sống tại đây nhưng không nhận được phản hồi. Nhận thấy có điều bất thường, họ mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực nhà vệ sinh.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần short ngắn màu trắng, áo thun ngắn tay màu trắng có họa tiết, bên dưới chân và quần có dính máu. Thi thể trong trạng thái phân hủy nặng, nghi tử vong nhiều ngày.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông nước ngoài.