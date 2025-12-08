Chiến sĩ Công an TP.HCM cứu nữ sinh Đắk Lắk trong khoảnh khắc sinh tử

Gần 2 tuần sau, lời cảm ơn chân thành của cô gái dành cho người chiến sĩ công an bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến dư luận xúc động.

Ngày 7.12, gần 2 tuần sau khi lực lượng Công an TP.HCM hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiến sĩ công an lao vào cứu nữ sinh thoát chết trong gang tấc trước khi xe container lao đến.

Hình ảnh dũng cảm ấy nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem và chia sẻ, khiến nhiều người xúc động.

Camera ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ công an cứu cô gái ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, chiến sĩ trong đoạn clip là Nguyễn Mai Thi, hiện công tác tại Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM). Anh Thi là một trong những cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ dài ngày tại vùng ngập lụt Đắk Lắk, hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa sau thiên tai.

Theo nội dung thư cảm ơn gửi Ban giám đốc Công an TP.HCM, em Võ Thu Trâm (học sinh lớp 12A2, Trường Nguyễn Khuyến, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk) xúc động thuật lại sự việc.

Theo đó, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 25.11, trên đường đi học, Trâm điều khiển xe máy xuống đèo Dốc Quýt (xã Xuân Thọ) thì phía trước có một xe chữa cháy đang bật tín hiệu khẩn cấp. Một chiến sĩ đứng điều tiết giao thông, còn chiến sĩ Nguyễn Mai Thi đứng phía sau xe chuyên dụng để quan sát, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Khi Trâm chạy xe đến cách anh Thi chỉ 3 mét, bất ngờ anh lao tới kéo cô gái ra khỏi làn đường nguy hiểm. Chỉ một vài giây sau, một xe container (loại đầu kéo) lao thẳng vào vị trí Trâm vừa chạy qua với tốc độ rất nhanh, tông lên vỉa hè, quật gãy cột đèn và cuốn trúng một chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ.

Nhờ cú kéo rất kịp thời của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, nữ sinh thoát nạn trong gang tấc. Trong thư, Trâm nghẹn ngào chia sẻ: “Nếu không nhờ anh chiến sĩ dũng cảm kéo cháu thì không biết giờ này cháu như thế nào, có còn tồn tại ở đời này nữa hay không”.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn do xe container lao lên lề, húc đổ cột đèn chiếu sáng bằng thép, khiến cột đèn đổ trúng người trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 (Công an TP.HCM) làm anh bị đa chấn thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại Đắk Lắk.

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người có hành động dũng cảm ôm nữ sinh thoát khỏi đầu xe container ẢNH: CACC

Hình ảnh các chiến sĩ Công an TP.HCM tại Đắk Lắk đã một lần nữa khẳng định tinh thần dũng cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn, cuộc sống của người dân.