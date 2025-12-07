Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'

Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
07/12/2025 14:04 GMT+7

Ngày 6.12, sân Pickleball Army Nha Trang trở nên rộn ràng hơn khi 42 VĐV đến từ các cơ quan, doanh nghiệp tham gia giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học', do Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ phối hợp Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư New City tổ chức.

Giải pickleball ''Vì học sinh nghèo hiếu học'' diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Khánh Hòa và nhiều tỉnh Nam Trung bộ vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Vì vậy, tinh thần của các vận động viên không chỉ dừng lại ở thi đấu thể thao, mà còn mang ý nghĩa sẻ chia, lan tỏa yêu thương.

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 1.

Giải đấu thu hút 42 VĐV đến từ các cơ quan, doanh nghiệp tham gia

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Phát biểu khai mạc giải đấu, nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ cho biết, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia sâu sắc trong thời điểm nhiều tỉnh Nam Trung bộ đang khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Chúng tôi tổ chức giải pickleball với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, kết nối những người yêu thể thao, đồng thời góp phần hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Sau đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều em nhỏ ở Khánh Hòa và các tỉnh lân cận gặp rất nhiều khó khăn. Những phần học bổng từ chương trình hôm nay sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp các em vững tin tiếp tục đến trường", Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ chia sẻ.

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao thư cám ơn cho các đơn vị đồng hành

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 3.

Ngay từ những trận mở màn, các tay vợt đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Những đường bóng nhanh, chính xác; những pha cứu thua ngoạn mục; những tràng pháo tay vang dội từ khán giả… tất cả tạo nên bầu không khí thể thao nhiệt huyết và gần gũi.

Một trong những cặp VĐV nhận được nhiều sự cổ vũ là Lê Văn Biền – Nguyễn Quốc Trung (Conect Pickleball Club). Trước giải đấu, cả hai đặt mục tiêu cao và đã dành nhiều thời gian luyện tập. Dù đối mặt nhiều tay vợt mạnh và không đạt kết quả như mong muốn, họ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt và khẳng định quyết tâm sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 4.

VĐV Lê Văn Biền nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Ở nội dung đôi nam, cặp Võ Đăng Quang – Cao Duy Lợi (Phúc An Express) thi đấu thăng hoa với lối chơi linh hoạt và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Sự ăn ý và chiến thuật hợp lý giúp họ vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Trong khi đó, nội dung đôi nam nữ ghi dấu ấn đậm nét của cặp Tyler Đặng – Jane T (Phiten Việt Nam). Kỹ thuật chuẩn xác, sự phối hợp mạch lạc và khả năng điều tiết trận đấu tinh tế giúp họ liên tục làm chủ thế trận và xuất sắc giành giải nhất. Những pha lên lưới mạnh mẽ của Tyler cùng sự mềm mại, thông minh của Jane đã mang đến nhiều khoảnh khắc mãn nhãn, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải cho các cặp VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Giải pickleball "Vì học sinh nghèo hiếu học" nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư New City (tài trợ chính), cùng các đơn vị : Pickleball Army Nha Trang, TPBank Nha Trang, Trung Thắng Travel, Motive, Care 365, Sport Lives, Bảo hiểm Hùng Vương Khánh Hòa, Kingtek, Phiten Vietnam, Passion002 và Khánh Hòa Pickleball Referees.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về giải đấu:

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 6.

Cặp VĐV Trần Lê Hùng Nin - Võ ngọc Hải

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 7.

VĐV Trần Đức Bảo Long và Nguyễn Thị Thùy Dung (chủ sân Pickleball Army Nha Trang)

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 8.

Cặp đôi VĐV Tyler Đặng - Jane T đạt giải nhất đôi nam nữ

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 9.

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 10.

Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 11.

Giải đấu với bầu không khí thể thao nhiệt huyết và gần gũi.

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'- Ảnh 12.

Giải đấu do Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư New City tổ chức

ẢNH: TÂN TƯỜNG

Xem thêm bình luận