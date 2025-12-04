HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời thể hiện tấm lòng "tương thân tương ái", trận đấu giao hữu có sự tham gia của HLV Harry Kewell, Văn Quyết, Hùng Dũng nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên chịu thiên tai.

Sự kiện có sự góp mặt của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cùng đại diện một số lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tới dự và tham gia quyên góp

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ tại sự kiện ẢNH: BTC

Hơn 1 tỉ đồng được quyên góp: HLV Kewell, Văn Quyết, Hùng Dũng lan tỏa tinh thần "vì đồng bào vùng lũ"

Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group công bố ủng hộ 1 tỉ đồng. HLV Kewell cùng Văn Quyết và Hùng Dũng cũng trực tiếp gửi phần đóng góp của mình, thể hiện tinh thần đồng lòng hướng về miền Trung - Tây nguyên. Tổng số tiền quyên góp tại chương trình đạt 1 tỉ 26 triệu 150 nghìn đồng và sẽ được chuyển tới đúng địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bảo đảm công khai - minh bạch - kịp thời.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Trận đấu hôm nay không chỉ để kết nối những người yêu bóng đá mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng. T&T Group mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình để san sẻ khó khăn với bà con vùng thiên tai".

HLV Harry Kewell và Văn Quyết, Hùng Dũng trở thành tâm điểm chú ý trên sân Hàng Đẫy. Hành động chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ của các ngôi sao đã tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động, lan tỏa tinh thần sẻ chia mạnh mẽ tới người hâm mộ ẢNH: BTC

Bóng đá nhịp cầu sẻ chia sau bão lũ

Không chỉ là hoạt động thể thao, trận giao hữu còn lan tỏa thông điệp nhân văn mạnh mẽ: khi bão lũ đi qua, sự chung tay của toàn xã hội - từ nhà nước, doanh nghiệp đến từng cá nhân là chìa khóa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Truyền thống "lá lành đùm lá rách" cũng được thể hiện rõ trong từng hành động nhỏ, từng khoản đóng góp, từng bước chạy trên sân cỏ.

Sự đồng hành của T&T Group cùng các HLV, cầu thủ trong trận giao hữu được đánh giá là hoạt động khẳng định cam kết của các cá nhân và doanh nghiệp trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, bền vững và đầy tình người. Trên sân Hàng Đẫy, bóng đá một lần nữa chứng minh sức mạnh đặc biệt: gắn kết, sẻ chia và lan tỏa hy vọng cho những vùng đất đang nỗ lực vượt qua đau thương.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang tham gia quyên góp tại sự kiện. Trong hơn 32 năm phát triển, T&T Group được đánh giá là luôn tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội trên cả nước ẢNH: BTC



