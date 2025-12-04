Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
04/12/2025 20:39 GMT+7

Chiều 4.12, sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận giao hữu giữa FC T&T Group và FC Đại biểu Quốc hội. Sự xuất hiện của HLV Harry Kewell - huyền thoại bóng đá Úc, cùng các ngôi sao Hà Nội FC là Văn Quyết, Hùng Dũng đã tạo nên sức hút lớn.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời thể hiện tấm lòng "tương thân tương ái", trận đấu giao hữu có sự tham gia của HLV Harry Kewell, Văn Quyết, Hùng Dũng nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên chịu thiên tai.

Sự kiện có sự góp mặt của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cùng đại diện một số lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tới dự và tham gia quyên góp

HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 2.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ tại sự kiện

ẢNH: BTC

Hơn 1 tỉ đồng được quyên góp: HLV Kewell, Văn Quyết, Hùng Dũng lan tỏa tinh thần "vì đồng bào vùng lũ"

Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group công bố ủng hộ 1 tỉ đồng. HLV Kewell cùng Văn Quyết và Hùng Dũng cũng trực tiếp gửi phần đóng góp của mình, thể hiện tinh thần đồng lòng hướng về miền Trung - Tây nguyên. Tổng số tiền quyên góp tại chương trình đạt 1 tỉ 26 triệu 150 nghìn đồng và sẽ được chuyển tới đúng địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bảo đảm công khai - minh bạch - kịp thời.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Trận đấu hôm nay không chỉ để kết nối những người yêu bóng đá mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng. T&T Group mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình để san sẻ khó khăn với bà con vùng thiên tai".

HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 3.

HLV Harry Kewell và Văn Quyết, Hùng Dũng trở thành tâm điểm chú ý trên sân Hàng Đẫy. Hành động chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ của các ngôi sao đã tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động, lan tỏa tinh thần sẻ chia mạnh mẽ tới người hâm mộ

ẢNH: BTC

Bóng đá  nhịp cầu sẻ chia sau bão lũ

Không chỉ là hoạt động thể thao, trận giao hữu còn lan tỏa thông điệp nhân văn mạnh mẽ: khi bão lũ đi qua, sự chung tay của toàn xã hội - từ nhà nước, doanh nghiệp đến từng cá nhân là chìa khóa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Truyền thống "lá lành đùm lá rách" cũng được thể hiện rõ trong từng hành động nhỏ, từng khoản đóng góp, từng bước chạy trên sân cỏ.

Sự đồng hành của T&T Group cùng các HLV, cầu thủ trong trận giao hữu được đánh giá là hoạt động khẳng định cam kết của các cá nhân và doanh nghiệp trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, bền vững và đầy tình người. Trên sân Hàng Đẫy, bóng đá một lần nữa chứng minh sức mạnh đặc biệt: gắn kết, sẻ chia và lan tỏa hy vọng cho những vùng đất đang nỗ lực vượt qua đau thương.

HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết, Hùng Dũng quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 4.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang tham gia quyên góp tại sự kiện. Trong hơn 32 năm phát triển, T&T Group được đánh giá là luôn tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội trên cả nước

ẢNH: BTC


Tin liên quan

Đoàn thể thao Việt Nam ủng hộ hơn 110 triệu đồng trước ngày dự SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam ủng hộ hơn 110 triệu đồng trước ngày dự SEA Games 33

Ngay trước thềm lên đường sang Thái Lan làm nhiệm vụ tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện nghĩa cử đầy nhân văn khi quyên góp được hơn 116 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Doanh nghiệp 'rót' hàng tỉ đồng bảo trợ đoàn Việt Nam tại SEA Games 33

Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam hướng đến đồng bào miền Trung

Khám phá thêm chủ đề

Văn Quyết Harry Kewell Sân vận động Hàng Đẫy Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận