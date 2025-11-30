Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam hướng đến đồng bào miền Trung

Chiều ngày 30.11, lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng THF-12 đã diễn ra tại TP.HCM. THF-12 sẽ diễn ra từ ngày 7.12.2025 đến 11.1.2026 tại hệ thống sân PM Sport (Tân Bình, TP.HCM). Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố cũ thuộc tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Thanh, TP.Thanh Hóa, Nông Cống, Yên Định, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Thọ Xuân, Nga Sơn và Hậu Lộc.

16 đội sẽ thi đấu theo thể thức sân 7 người. Các đội được chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ thi đấu loại trực tiếp một trận. Nếu hòa trong 60 phút chính thức, các đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 7 m.

Đại diện BTC giải THF-12 bốc thăm chia bảng ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định BTC đã nỗ lực hết mình để THF-12 là giải đấu quy củ và bài bản nhất, thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào của đồng hương Thanh Hóa xa quê. BTC cũng kêu gọi sự hưởng ứng, cổ vũ của cộng đồng, đồng thời cam kết có những kế hoạch thiết thực để ủng hộ trực tiếp bà con vùng lũ miền Trung, lan tỏa tinh thần "Bóng đá là chia sẻ, lan tỏa những điều tích cực".

Khởi nguồn từ năm 2011, THF Cup được xem là giải đấu danh giá nhất, là sân chơi thiết thực và bổ ích, gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh đang sinh sống tại miền Nam. Giải đấu không chỉ là nơi kết nối đam mê bóng đá mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa, hình ảnh con người xứ Thanh.



