Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam hướng đến đồng bào miền Trung

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/11/2025 18:26 GMT+7

Bên cạnh việc tạo ra một sân chơi cho cộng đồng người Thanh Hóa tại miền Nam, giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam mùa thứ 12 (THF-12) còn lan tỏa những điều tích cực, thông qua việc kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung.

Chiều ngày 30.11, lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng THF-12 đã diễn ra tại TP.HCM. THF-12 sẽ diễn ra từ ngày 7.12.2025 đến 11.1.2026 tại hệ thống sân PM Sport (Tân Bình, TP.HCM). Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố cũ thuộc tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Thanh, TP.Thanh Hóa, Nông Cống, Yên Định, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Thọ Xuân, Nga Sơn và Hậu Lộc.

16 đội sẽ thi đấu theo thể thức sân 7 người. Các đội được chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ thi đấu loại trực tiếp một trận. Nếu hòa trong 60 phút chính thức, các đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 7 m.

Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam hướng đến đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Đại diện BTC giải THF-12 bốc thăm chia bảng

ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định BTC đã nỗ lực hết mình để THF-12 là giải đấu quy củ và bài bản nhất, thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào của đồng hương Thanh Hóa xa quê. BTC cũng kêu gọi sự hưởng ứng, cổ vũ của cộng đồng, đồng thời cam kết có những kế hoạch thiết thực để ủng hộ trực tiếp bà con vùng lũ miền Trung, lan tỏa tinh thần "Bóng đá là chia sẻ, lan tỏa những điều tích cực".

Khởi nguồn từ năm 2011, THF Cup được xem là giải đấu danh giá nhất, là sân chơi thiết thực và bổ ích, gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh đang sinh sống tại miền Nam. Giải đấu không chỉ là nơi kết nối đam mê bóng đá mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa, hình ảnh con người xứ Thanh.


Tin liên quan

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Ngày 29.11 tại sân CLB bóng đá Thủ Đức, giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 chính thức khai mạc với nhiều trận đấu hấp dẫn.

VPF doanh thu khấm khá, tài chính ổn định: Các CLB được thêm tiền, bóng đá Việt Nam phấn khởi

Lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

giải thanh hóa miền nam THF miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận