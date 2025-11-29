Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 quy tụ 32 đội bóng nhi đồng xuất sắc trên toàn thành phố. Không chỉ tổ chức các hoạt động tập trung, mùa giải năm nay mang đến điểm nhấn đầy ý nghĩa: chiến dịch hỗ trợ trực tiếp 32 đội bóng tham dự.

Thể thức thi đấu mới lạ: Có 4 nhà vô địch

Giải đấu có 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm, khi mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

Giải đấu quy tụ 32 đội bóng nhi đồng xuất sắc của TP.HCM ẢNH: V.Đ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Lê Bằng - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM chia sẻ: "Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nơi để rèn luyện sức khỏe, ý chí và tinh thần đồng đội. Tại VJSS, chúng tôi luôn tâm niệm làm sao tạo ra sân chơi được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho các em học sinh. Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 diễn ra hôm nay chính là ngày hội để hiện thực hóa những điều đó. Đây là sân chơi để các em học sinh được thỏa sức đam mê, được giao lưu học hỏi và quan trọng nhất là được vui chơi hết mình sau những giờ học căng thẳng".

Tổng cộng 76 trận đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày (29 và 30.11) tại sân CLB bóng đá Thủ Đức (P.Phước Long, TP.HCM), để tìm ra nhà vô địch bóng đá nhi đồng của 4 hạng đấu.

Ban tổ chức phát bóng khai mạc giải ẢNH: V.Đ

Các cầu thủ nhí hào hứng tranh tài trong ngày khai màn ẢNH: V.Đ

Cơ cấu giải thưởng