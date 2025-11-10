Sân trường trở thành ngày hội bóng đá: Đội bóng nhi đồng được tiếp lửa

Ban tổ chức đến từng trường để khích lệ đội bóng

Sáng 10.11, sân trường Trường tiểu học Thuận Kiều sôi nổi hơn mọi khi. Tiếng trống, tiếng reo hò, và hàng trăm ánh mắt háo hức đón đoàn đại biểu là những người mang "ngọn lửa" bóng đá học đường đến với học sinh. Phát biểu trước toàn trường, ông Nguyễn Hoài Anh - trưởng ban tổ chức giải - Giám đốc Trung tâm VJSS chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang tinh thần fair-play và khát vọng chinh phục đến với từng sân trường. Mỗi em nhỏ hôm nay có thể là cầu thủ của tương lai. Nhưng trên hết, các em học được tinh thần không bỏ cuộc".

Đại diện ban tổ chức giải đấu và nhà tài trợ trao quà động viên cho đội bóng Trường tiểu học Thuận Kiều ẢNH: VIÊN VIÊN

Không chỉ khích lệ về mặt tinh thần, ban tổ chức còn trao tặng trang phục thi đấu, bóng tập luyện đạt chuẩn và kinh phí 3 triệu đồng hỗ trợ đội bóng nhà trường. Cô Lê Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã mang đến ngày hội ý nghĩa. Đây là nguồn động viên lớn để các em thêm tự tin, yêu thể thao và sống có ý thức hơn".

Hướng tới mùa giải bùng nổ với thể thức thi đấu hấp dẫn

Sau lễ chào cờ, sân trường trở thành sân tập của các cầu thủ nhí. Các HLV của VJSS được đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho đội bóng của trường. Những pha khống chế, sút và chuyền bóng được chỉnh sửa tỉ mỉ. Mỗi cú chạm bóng là một bài học về kỹ năng và tinh thần đồng đội.

Các cầu cầu thủ nhí của đội bóng Trường tiểu học Thuận Kiều thể hiện quyết tâm trước toàn trường ẢNH: VIÊN VIÊN

Đây là hoạt động nằm trong hành trình "tiếp lửa 32 đội bóng", khi ban tổ chức và nhà tài trợ đến từng trường (32 trường) để động viên, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho học sinh và cầu thủ trước khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Giải bóng đá Nhi đồng TP.HCM 2025 sẽ diễn ra trong ngày 29 và 30.11 tại CLB bóng đá Thủ Đức, với 32 đội bóng tiểu học đã sẵn sàng mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

Các cầu thủ tích cực tập luyện trên sân bóng của Trường tiểu học Thuận Kiều ẢNH: VIÊN VIÊN

Giải đấu có 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm, khi mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.