Chuỗi hoạt động thể thao năm nay bao gồm 4 bộ môn: golf, pickleball, tennis, bóng đá, quy tụ 144 golfer, hơn 80 cặp đôi pickleball và tennis, cùng hai đội bóng đá giao lưu.

Sự đa dạng của các bộ môn không chỉ tạo nên sức hấp dẫn về chuyên môn mà còn mang đến nhiều cơ hội giao lưu, kết nối cho cộng đồng doanh nhân trẻ, trên tinh thần thể thao lành mạnh, đoàn kết và trách nhiệm xã hội. Không chỉ là nơi tranh tài, chuỗi sự kiện còn là không gian để các doanh nhân trẻ kết nối, chia sẻ và tiếp thêm cảm hứng trước thềm đại hội.

Giải thể thao là nơi các doanh nhân trẻ gắn kết và nâng cao trách nhiệm xã hội

Chương trình đã đã lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam. Đặc biệt chuỗi hoạt động lần này là sự kết hợp giữa thể thao và trách nhiệm xã hội. Tại chương trình, các vận động viên - doanh nhân trẻ đã tham gia các hoạt động gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Với tinh thần thi đấu hứng khởi, tổ chức chuyên nghiệp và sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nhân trẻ, chuỗi hoạt động thể thao đã thực sự trở thành điểm nhấn giàu màu sắc, góp phần tạo nên không khí rực rỡ, sẵn sàng cho Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.