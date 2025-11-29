Báo Thanh Niên cùng công ty Phát Đạt san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

Ngày 29.11, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt và Tỉnh đoàn Gia Lai trao quà cho bà con vùng lũ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ).

Thiên tai kép gây thiệt hại nặng nề cho vùng lũ phía đông tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lúa mọc mầm, đàn gà "trôi" theo nước lũ

Thời gian qua, khu vực các xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai liên tiếp bị tàn phá bởi bão, lũ lịch sử. Hàng ngàn ngôi nhà sập đổ, hàng trăm ngàn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại lên đến hơn 11.600 tỉ đồng.

Mấy ngày nay, kể từ khi mưa lũ đi qua, bà Man Thị Hòa (65 tuổi, ở thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) gần như chưa có đêm nào trọn giấc. Bà sống một mình trong căn nhà cấp 4. Mắc bệnh tim từ nhỏ, bà cố gắng canh tác 2 sào lúa, 1 sào rau cùng 200 cây chuối kiếm kế sinh nhai.

Vụ vừa rồi, thu được 7 tạ lúa, bà trữ lại chờ giá cao mới bán. Thế rồi bão lũ ùa về nhấn chìm căn nhà cấp 4; 7 tạ lúa ngâm nước mấy ngày đã mọc mầm sạch sẽ. Vườn rau hơn 1 sào để đi chợ hằng ngày giờ úng nước hư hỏng. 50 con gà cũng chết sau nhiều ngày ngâm nước lụt. Bỗng dưng tay trắng, bà chẳng biết lấy gì ăn uống, chi tiêu, chữa bệnh.

"Thiên tai ập đến bất ngờ khiến tôi chẳng còn gì trong tay. Tôi thì bệnh tật lại một thân một mình, giờ chuyện ăn uống cũng là vấn đề lớn chứ chưa nói đến tiền thuốc men. Chẳng biết những ngày sắp tới sẽ ra sao", bà Hòa than thở.

Bà Man Thị Hòa trắng tay sau bão lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Xuân Kiểm (65 tuổi, ở thôn Diêm Vân) cho biết ông là cựu chiến binh trở về từ chiến trường K. Sau khi phục viên, sức khỏe ông bị ảnh hưởng nhiều nên không thể làm việc nặng. Gia đình ông làm nghề bán bánh ít, bánh bèo thu nhập cũng chẳng đáng kể.

Trong bão số 13, nhà ông bị hất tung mái. Nhà vẫn chưa kịp lợp lại thì nước lụt dâng lên. Các thiết bị điện trong nhà ông Kiểm hư hỏng cả. Chiếc tủ lạnh để trữ nguyên liệu làm bánh của vợ chồng ông Kiểm cũng hư hỏng. Mấy ngày rồi gia đình ông chẳng thể đi chợ, việc buôn bán bị ảnh hưởng nặng nề.

San sẻ gánh nặng với người dân vùng lũ

Trước những thiệt hại to lớn ấy, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng 200 phần quà bằng tiền mặt trị giá 400 triệu đồng cho người dân xã Tuy Phước.

Chị Lý Thị Diễm Thy, Chủ nhiệm CLB Thiện Nguyện Phát Đạt, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt tặng quà cho người dân vùng lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhận món quà ý nghĩa này, bà Man Thị Hòa không giấu nổi xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức. "Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời này, không biết cuộc sống của tôi những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Phát Đạt và Báo Thanh Niên cùng Tỉnh đoàn Gia Lai", bà Hòa nói.

Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho người dân vùng lũ xã Tuy Phước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chị Lý Thị Diễm Thy, Chủ nhiệm CLB Thiện Nguyện Phát Đạt cho biết, công ty hy vọng những đóng góp kịp thời này sẽ phần nào san sẻ gánh nặng, tiếp thêm năng lượng và niềm tin, để mỗi hộ gia đình có thể sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và tiếp tục xây dựng tương lai.

"Với Phát Đạt, phát triển bền vững không chỉ là tạo dựng các giá trị vật chất lâu dài, mà còn là đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi tin rằng, khi sẻ chia được lan tỏa, sức mạnh phục hồi sẽ được nhân lên, đó chính là nền tảng của một tương lai bền vững, nhân văn", chị Thy nói.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai mong rằng với đức tính cần cù, chịu khó vốn có người dân sẽ vượt qua được khó khăn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, thời gian qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai kép. Đơn vị đã phối hợp với nhiều cá nhân, công ty, doanh nghiệp tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ.

"Chúng tôi mong bà con nhân dân đón nhận những tình cảm chân thành nhất mà chúng tôi gửi đến. Chúng tôi cũng mong muốn từ đóng góp nhỏ bé này cùng với sự nỗ lực, đức tính cần cù, chịu khó vốn có, người dân sẽ vượt qua được khó khăn trước mắt để vươn lên, xây dựng một Gia Lai giàu hơn, mạnh hơn", anh Hiệp nói.