Hơn 500 km yêu thương: Bếp dã chiến nấu hàng ngàn suất cơm gửi vùng lũ

Vượt qua hơn 500 km, sáng ngày 26.11, đoàn thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã có mặt tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cũ) trong buổi sớm lạnh sau lũ. Chuyến xe vừa dừng lại, mọi người tất bật vận chuyển từng bao gạo, từng thùng rau củ, mở vội bếp dã chiến để kịp nấu những hộp cơm nóng gửi đến bà con vùng lũ đang vật lộn với căn nhà bùn đất, thiếu nước sạch, thiếu điện và thiếu cả hơi ấm.

Các phật tử, tình nguyện viên từ TP.HCM ra Phú Yên (cũ) nấu ăn tiếp sức cho bà con vùng lũ ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TP.HCM cho biết bếp ăn này do Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đơn vị, tình nguyện viên thực hiện, mỗi ngày hơn 6.000 suất cơm gửi đến người dân.

Bên trong nhà hàng Aroma, thuộc hệ thống Stelia Beach Resort, phòng bếp ngày thường nay biến thành bếp dã chiến. Trong bếp người sơ chế rau củ, người lo nấu ăn, phòng ăn tất bật những đôi tay đóng hộp những phần cơm. Mùi cơm chín, mùi thức ăn nóng cùng nhịp tay tất bật nấu nướng, đóng hộp thức ăn tất cả tạo nên một không gian ấm áp lạ thường giữa mùa lũ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TP. HCM nấu ăn hỗ trợ người dân Phú Yên (cũ) ẢNH: HỮU TÚ

Do vùng lũ thiếu rau xanh và vật dụng nấu nướng, toàn bộ nguyên liệu từ gạo, thịt đến từng bó rau, chai dầu đều được chuyển từ TP.HCM và hệ thống Co.opmart các tỉnh.

“Nước rút, bà con vùng lũ chưa có điện, chưa có nước, đồ dùng gia đình bị hư hỏng hoặc bị nước cuốn trôi mất chưa thể nấu ăn được nên chúng tôi muốn nấu những suất cơm nóng hổi gửi đến bà con để tiếp sức. Mỗi ngày, bếp ăn nấu khoảng 6.000 - 7.000 suất cơm gửi đến bà con vùng lũ. Sau khi nấu xong, chúng tôi sẽ đóng hộp các xuất thức ăn, địa phương sẽ vận chuyển tận nơi cho bà con cần”, thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

Mỗi ngày bếp dã chiến nấu khoảng 6.000 - 7.000 suất cơm gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: HỮU TÚ

Từng hộp cơm được xếp ngay ngắn, đóng hộp cẩn thận, những phần cơm được lực lượng mặt trận địa phương lập tức đưa lên xe, chạy vào các điểm cân hỗ trợ trao tận tay người dân vùng lũ. Mỗi chuyến xe đi về mang theo tinh thần sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ nhau sau những ngày lũ dữ.

Ngày 28.11, bếp ăn dã chiến hỗ trợ người dân vùng lũ vẫn bập bùng khói bếp, hàng ngàn suất ăn được nấu, đóng hộp gửi đến người dân vùng lũ Phú Yên (cũ).

“Chúng tôi sẽ nấu cho đến khi nào bà con thực sự ổn định. Không ai muốn nhìn thấy người dân phải vật lộn một mình trong lúc gian khó”, thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Thực phẩm được vận chuyển đến nhà hàng Aroma, thuộc hệ thống Stelia Beach Resort để phục nấu ăn hỗ trợ người dân ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hành lang nhà hàng biến thành kho trữ đồ để phục vụ nấu cơm cho người dân ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cùng đoàn từ TP.HCM ra Tuy Hòa để giúp đỡ người dân vùng lũ, anh Nguyễn Ngọc Minh Hùng, nhân viên hệ thống Co.opMart chia sẻ: "Ngay khi xem tin tức thấy cảnh nhà cửa đổ nát, tôi đã xin tham gia cùng đoàn ngay. Giữa lúc khó khăn như thế này tôi rất mong được đóng góp chút sức giúp đỡ đồng bào mình. Thức khuya dậy sớm một chút, nấu nhanh nhất có thể để kịp gửi cơm nóng đến bà con".

Cơm sau khi nấu xong được đóng hộp, lực lượng mặt trận tại địa phương sẽ vận chuyển, phát tận tay người dân ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết các suất cơm được chuyển về, trao tận tay cho bà con vùng lũ, nơi hàng trăm hộ dân vẫn đang dọn dẹp bùn đất, cố gắng xoay xở sau lũ.

"Những suất cơm này không chỉ giúp người dân mà còn hỗ trợ học sinh, lực lượng cứu hộ, các đơn vị đang làm việc sau lũ. Chúng tôi rất xúc động trước nghĩa cử đẹp của cộng đồng cả nước hướng về vùng lũ những ngày qua", bà Thái chia sẻ.

Giữa thời điểm khó khăn nhất, những bếp lửa thiện nguyện đã thắp lên sự ấm áp, xoa dịu nỗi vất vả sau lũ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để người dân vùng lũ để họ bắt đầu lại từ đầu. Những hộp cơm nóng trao tay hôm nay là minh chứng cho điều giản dị mà lớn lao nghĩa cử đồng bào.