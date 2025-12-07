TP.HCM mạnh tay xử lý vi phạm PCCC sau vụ cháy làm 4 người tử vong

Ngày 7.12, ngay sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ, TP.HCM) khiến 4 người tử vong, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành cùng 168 xã, phường và đặc khu thuộc TP.HCM triển khai các biện pháp siết chặt công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, mục tiêu “ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Kiên quyết tháo dỡ vi phạm, siết nhà ở kết hợp kinh doanh

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND TP.HCM về tăng cường PCCC, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm.

TP.HCM siết mạnh PCCC sau vụ cháy làm 4 người tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Các địa phương phải rà soát toàn bộ văn bản chỉ đạo, cập nhật tiến độ triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ cháy nổ, tập huấn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng xử lý sự cố cho cán bộ, người lao động và người dân.

Đối với UBND cấp xã, UBND TP.HCM yêu cầu triển khai đồng bộ tất cả giải pháp quản lý nhà nước về PCCC, không để “khoán trắng” nhiệm vụ cho công an cấp xã.

Các địa phương phải rà soát, thống kê và nắm chắc thực trạng nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, từ đó tổ chức biện pháp phòng ngừa, xử lý và ngăn chặn cháy lan, cháy lớn. Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng liên quan PCCC.

Chủ hộ gia đình và cơ sở kinh doanh phải được hướng dẫn thực hiện các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà theo tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ.

UBND các phường, xã cũng phải khảo sát các khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, báo cáo Sở Xây dựng để xử lý. Đồng thời nhanh chóng triển khai đề án hệ thống truyền tin báo cháy của Bộ Công an, rút ngắn thời gian cháy tự do và tăng khả năng chữa cháy kịp thời.

Các cơ sở thuộc diện quản lý phải cập nhật đầy đủ dữ liệu PCCC và cứu nạn cứu hộ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Đảm bảo hạ tầng phục vụ chữa cháy gồm đường giao thông, nguồn nước, thông tin báo cháy.

UBND cấp xã phải hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các nhà ở kết hợp kinh doanh thực hiện đầy đủ giải pháp an toàn PCCC. Trường hợp không chấp hành, phải tạm dừng hoạt động đến khi khắc phục.

Một trọng tâm đặc biệt là xử lý các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, gồm: nhà ở kết hợp kinh doanh có lắp đặt bảng quảng cáo, cơi nới, dựng khung lưới, “chuồng cọp”, cản trở thoát nạn; nơi bố trí hàng hóa dễ cháy, hệ thống điện quá tải; công trình có tầng hầm, bán hầm; khu vực bố trí sạc phương tiện sử dụng pin lithium-ion.

UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm không gian thoát hiểm, trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo lối thoát nạn khẩn cấp và đường tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Bên cạnh đó, các địa phương phải nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, đảm bảo 100% nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia.

Lực lượng chữa cháy cơ sở phải được củng cố, trang bị phương tiện, bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Siết trách nhiệm chính quyền cơ sở

Công an TP.HCM được giao tổ chức tổng rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn kiểm tra PCCC đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh theo phân cấp.

Công an phải phối hợp các sở, ngành xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, dựng khung lưới, “chuồng cọp”, chiếm dụng không gian chung, lắp đặt bảng quảng cáo che lối thoát hiểm hay cản trở xe thang tiếp cận. Những vi phạm phải tháo dỡ ngay và trả lại hiện trạng ban đầu.

Hiện trường vụ cháy thương tâm trên đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng công an được yêu cầu phối hợp báo chí tuyên truyền biện pháp phòng ngừa cháy nổ, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. Tiếp tục nhân rộng mô hình PCCC hiệu quả, tập huấn cho UBND cấp xã để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về PCCC.

Đặc biệt, Công an TP.HCM phải điều tra, xử lý (kể cả xử lý hình sự) các vụ cháy và tin báo tố giác tội phạm liên quan lĩnh vực PCCC. Đồng thời, khẩn trương điều tra vụ cháy tại 227 Trần Hưng Đạo và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Sở Xây dựng được giao phối hợp các phường, xã kiểm tra, phát hiện, xử lý cơi nới trái phép, vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến PCCC. Xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về an toàn cháy trong lĩnh vực xây dựng.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống biển quảng cáo ngoài trời đảm bảo an toàn điện, không che chắn lối thoát hiểm, không cản trở không gian tiếp cận của xe chữa cháy. Tổng công ty Điện lực TP.HCM phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện đúng cách để hạn chế cháy nổ do điện.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành. Công an TP.HCM phối hợp Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.