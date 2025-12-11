TP.HCM: Tài khoản nhận số tiền lạ, người đàn ông trình báo công an

Ngày 11.12, Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ người dân làm thủ tục hoàn trả số tiền 330 triệu đồng do được chuyển nhầm.

Anh Nguyễn Thanh Phong (áo hồng) làm thủ tục trao trả tiền chuyển nhầm cho anh Bùi Đức Thái (áo trắng) ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3.12, anh Nguyễn Thanh Phong (ở phường Gò Vấp) bất ngờ nhận được tin nhắn SMS của Ngân hàng ACB về việc tài khoản cá nhân nhận số tiền 330 triệu đồng từ giao dịch có nội dung “BUI DUC THAI chuyen tien”.

Qua rà soát các mối quan hệ, anh Phòng xác định không quen biết người này. Ngay sau đó, anh Phong đến Công an phường Gò Vấp trình báo vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định người chuyển nhầm là anh Bùi Đức Thái (quê Hà Tĩnh) nên đã liên hệ. Do bận công việc, đến ngày 10.12, anh Thái mới đến Công an phường Gò Vấp làm việc.

Anh Thái cho hay, ngày 3.12, anh thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người thân, tuy nhiên có sai sót trong thao tác nên toàn bộ số tiền chuyển nhầm vào tài khoản anh Phong. Công an phường đã hướng dẫn anh Phong làm thủ tục chuyển lại số tiền 330 triệu đồng cho anh Thái.

Theo anh Phong, dù kinh tế gia đình khó khăn, nhưng khi nhận được số tiền lớn, nguồn gốc lạ nên rất lo sợ. Đồng thời, nhiều lần được công an khu vực, báo đài tuyên truyền nên anh Phong biết bản thân cần trình báo công an ngay lập tức.

Ban chỉ huy Công an phường Gò Vấp đánh giá, việc làm của anh Phong thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, tấm gương sống tử tế và nhân văn.

Qua vụ việc, Công an phường Gò Vấp cũng thông tin thêm, chuyển tiền online hiện nay không còn xa lạ với người dùng dịch vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc này, có trường hợp các kẻ xấu đã xây dựng thành kịch bản lừa đảo "chuyển tiền nhầm" để đánh cắp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân.

Vì vậy, khi người dân thực hiện các giao dịch chuyển tiền online cần thận trọng kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thực hiện.

Trong trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền chuyển nhầm, người dân phải liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan công an địa phương để được hướng dẫn giải quyết, tránh trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo.

Trường hợp người được nhận tiền chuyển nhầm không khai báo có thể bị xử lý hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.