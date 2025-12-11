TP.HCM: Cướp giật điện thoại giữa ban ngày, chưa kịp bán thì bị công an bắt

Ngày 11.12, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ Ỏng Pỉa Chứ (30 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ỏng Pỉa Chứ tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 9.12, Chứ chạy xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 50N1-438.31 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc này, Chứ phát hiện em V.T.G (16 tuổi, ở phường Xuân Hòa) chạy xe đạp điện cùng chiều, rổ xe có để một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro.

Chứ điều khiển xe chạy theo phía sau em G. một đoạn đường dài đến chân cầu Công Lý (đường Hoàng Sa), thấy vắng vẻ nên thì áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại, nhanh chóng tẩu thoát.

Do hoảng loạn, đến 14 giờ ngày 9.12, em G. mới đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8 giờ 30 sáng 10.12, các trinh sát đã bắt giữ Chứ. Tại cơ quan công an, Chứ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an thu hồi tang vật là chiếc điện thoại, trao trả cho nạn nhân.

Như vậy, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã thần tốc bắt giữ kẻ phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5.12, Công an phường Xuân Hòa cũng phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị hơn 200 triệu đồng tại nhà dân trên đường Nguyễn Thị Diệu.

Nữ giúp việc trộm vàng của gia chủ bị công an bắt giữ ẢNH: CACC

Qua đó, công an đang tạm giữ Nguyễn Thị Hiền (quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 4.12, chị P.T.H (chủ nhà) đến Công an phường Xuân Hòa trình báo gia đình bị mất trộm nhiều trang sức vàng. Theo thông tin gia đình cung cấp, ngày 3.12, chị H. vô tình phát hiện sợi dây chuyền vàng của mình được ai đó gói kỹ trong bao ni lông, giấu ở bồn vệ sinh tầng trệt. Sợi dây chuyền này có trị giá hơn 120 triệu đồng.

Thấy có điều bất thường, chị H. kiểm tra phòng ngủ thì phát hiện mất thêm 3 chiếc vòng vàng, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa phối hợp Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Nhận định đây là vụ trộm có dấu hiệu của người thân cận, chi tiết tài sản giấu trong bồn cầu cho thấy nghi phạm lúng túng, không kịp tẩu tán vàng, công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Hiền (quê Ninh Thuận cũ, người giúp việc gia đình chị H.).

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện ngày 2.12, Hiền có dấu hiệu bất thường khi ra khỏi nhà gia chủ rồi di chuyển liên tục ngoài đường trong 2 giờ đồng hồ đến khu vực công viên Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ).

Công an cũng xác định Hiền đến tiệm vàng trên đường Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) để bán vòng vàng trộm được.

Ngày 5.12, công an bắt giữ Hiền. Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận lợi dụng sự tin tưởng, thấy gia chủ có tài sản nên nổi lòng tham. Sợi dây chuyền vàng mà Hiền giấu trong bồn vệ sinh là do lúc hoảng loạn nên đã giấu vào chờ dịp mang đi bán.

Lực lượng chức năng xác định tổng tài sản Hiền trộm là hơn 200 triệu đồng. Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi tài sản, trao trả cho gia đình nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Hiền.