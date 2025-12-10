Tạm giữ tài xế xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong

Ngày 10.12, Công an xã Tân Hưng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ tài xế Đ.V.Nh (34 tuổi, ở xã Lộc Quang) để điều tra, làm rõ vụ tài xế xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 11 giờ 30 ngày 9.12, Đ.V.Nh lái xe tải biển số 60C - 536.xx đi trên đường ĐT.757 theo hướng từ xã Long Hà đi xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng, xe tải va chạm với ông P.V.Đ (66 tuổi, ở xã Tân Hưng), đang đi bộ phía trước, khiến ông Đ. tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu. Đáng chú ý, hình ảnh vụ tai nạn đã được 1 camera của 1 xe khác, đi cùng chiều ghi lại toàn bộ.

Hiện trường xảy ra tai nạn xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong ẢNH: C.T.V

Theo hình ảnh camera, xe tải từ phía sau vượt lên, đi với tốc độ khá nhanh. Khi thấy ông Đ. đang đi bộ phía trước, tài xế đã không kịp xử lý và xảy ra tai nạn khiến ông này ngã văng ra đường. Chiếc xe tải có vết thắng dài, phần đuôi xe văng qua làn đường ngược lại, hất văng cây dù bên đường, nơi có một người dân đang ngồi sát bên nhưng không bị va chạm.

Sau đó, tài xế xe tải lại tiếp tục lái xe tiến lên phía trước, khiến bánh xe tải cán qua người ông Đ., đang nằm bất động dưới đường, sau đó tài xế dừng lại và xuống xe quan sát.

Hình ảnh camera sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc, phẫn nộ với nhiều bình luận trái chiều.

Camera ghi lại hình ảnh thời điểm xảy ra tai nạn ẢNH: CẮT CLIP

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Tân Hưng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định do tài xế xe tải không quan sát gây tai nạn giao thông.

Sau khi tông trúng nạn nhân, khó hiểu là tài xế tiếp tục lái xe cán tiếp nạn nhân rồi dừng xe lại, xuống đường quan sát ẢNH: CẮT CLIP

Sau khi xử lý hồ sơ ban đầu, vụ việc đã được Công an xã Tân Hưng báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ tài xế Đ.V.Nh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ vụ tài xế xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong.