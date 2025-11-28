Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng: Tai nạn giao thông giữa xe khách và xe con làm 2 người tử vong

Lâm Viên
Lâm Viên
28/11/2025 10:48 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) giữa xe khách và xe con làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 2 giờ 25 ngày 28.11, tại Km 1912+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng).

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, chiếc xe con bị biến dạng

ẢNH: CTV

Thời điểm trên, xe khách BS 50F - 008.XX do tài xế C.N.L (45 tuổi, ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm với ô tô con BS 48A - 128.XX do ông P.H.Q (44 tuổi, ở xã Quảng Sơn, Lâm Đồng) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Trên ô tô con có 2 người đi cùng là các anh Đ.X (31 tuổi) và K.A.T (37 tuổi, cùng ở xã Tuy Đức, Lâm Đồng).

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe con làm 2 người tử vong

ẢNH: CTV

Hậu quả, các anh Đ.X và K.A.T tử vong tại chỗ; ông Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

