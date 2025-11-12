Tảng đá khoảng 5 tấn lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh

Sáng nay 12.11, UBND xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ rơi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Tảng đá "khủng" lăn xuống đường ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 11.11, một tảng đá có đường kính khoảng 1,5 m; cao 1 m, nặng khoảng 5 tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua thôn Hồng Sơn (xã Trường Sơn).

Ngành chức năng cùng người dân địa phương rào chắn cảnh báo ẢNH: THANH LỘC

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này không có người qua lại nên may mắn không gây thiệt hại về người.

Tảng đá lớn nằm chắn một phần mặt đường Hồ Chí Minh khiến các phương tiện phải di chuyển chậm và hết sức thận trọng khi qua đoạn này.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ lên phương án di dời tảng đá.