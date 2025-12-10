Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Khó hiểu hình ảnh camera ghi lại vụ xe tải tông, rồi cán tiếp nạn nhân tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/12/2025 09:31 GMT+7

Camera ghi lại vụ tai nạn giao thông trên đường ĐT.757, đoạn qua tỉnh Đồng Nai làm 1 người tử vong. Điều khiến nhiều người phẫn nộ là khi nạn nhân nằm bất động trên đường, vẫn tiếp tục bị bánh xe tải cán qua người.

Ngày 10.12, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Tân Hưng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường ĐT.757, đoạn qua thôn Trung Sơn, xã Tân Hưng làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 9.12, Đồng Văn Nhật (34 tuổi, ở xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) lái xe ô tô tải biển số 60C - 536.xx đi trên đường ĐT.757 theo hướng từ xã Long Hà đi xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Phẫn nộ hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng thì xảy ra va chạm với ông Phạm Văn Đực (66 tuổi, ở xã Tân Hưng), đang đi bộ phía trước, khiến ông Đực tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu. Đáng chú ý, hình ảnh vụ tai nạn đã được 1 camera của 1 xe khác, đi cùng chiều ghi lại toàn bộ.

Theo hình ảnh camera, xe tải từ phía sau vượt lên, đi với tốc độ khá nhanh. Khi thấy ông Đực đang đi bộ phía trước, tài xế đã không kịp xử lý và xảy ra tai nạn khiến ông này ngã văng ra đường. Chiếc xe tải có vết thắng dài, phần đuôi xe văng qua làn đường ngược lại, hất văng cây dù bên đường, nơi có 1 người dân đang ngồi sát bên nhưng may mắn không bị va chạm.

Phẫn nộ hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong - Ảnh 2.
Phẫn nộ hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong - Ảnh 3.
Phẫn nộ hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong - Ảnh 4.

Camera của 1 xe đi cùng chiều đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn khiến nhiều người xem phẫn nộ

ẢNH: CẮT CLIP

Sau đó, tài xế xe tải lại tiếp tục lái xe tiến lên phía trước, khiến bánh xe tải cán qua người ông Đực, đang nằm bất động dưới đường, sau đó tài xế dừng lại và xuống xe quan sát.

Hình ảnh camera sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc, phẫn nộ với nhiều bình luận trái chiều.

Hiện vụ phẫn nộ hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

tai nạn giao thông phẫn nộ 1 người tử vong Điều Tra cán qua người Đồng Nai ĐT.757
