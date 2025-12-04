Va chạm liên hoàn giữa 2 ô tô và xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 4.12, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 20 cùng ngày, ô tô khách loại 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 50H - 945... do ông M.X.M (46 tuổi, ở thôn Quảng Long, xã Kim Long) điều khiển hướng từ quốc lộ 56, xã Kim Long đi xã Bình Giã.
Khi đến trụ đèn số 27, Km01 + 500, đường Kim Long đi Quảng Thành, thuộc ấp Thạch Long, xã Kim Long thì ô tô khách xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72G1 - 209…, do ông L.V.V, 40 tuổi, ở ấp Thành Long, xã Kim Long điều khiển theo hướng ngược lại.
Tiếp đó ô tô khách va chạm tiếp với ô tô con biển kiểm soát 89A - 606… do anh N.M.N (21 tuổi, quê xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển cùng chiều phía sau với xe máy.
Vụ tai nạn khiến ông L.V.V bị hất văng vào lề đường tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng hoàn toàn. Ô tô khách bị nổ bánh xe trước, một phần cabin hư hỏng nặng. Vụ va chạm cũng khiến ô tô con bị hư hỏng nhẹ.
Trưa 4.12, xe container kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 72R - 008…, chở 4 khối kim loại lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ phương Bà Rịa đi phường Phú Mỹ.
Khi đến khu vực ngã 3 Cái Mép - quốc lộ 51 thuộc phường Tân Phước, xe container chuyển hướng rẽ trái vào đường vào cảng Cái Mép thì 4 khối kim loại trên xe container bị rơi xuống đường.
Lúc này, một người điều khiển xe máy biển kiểm soát 60B2 - 518... cùng chiều phía sau xe container bị 1 khối kim loại rơi xuống đè lên xe máy khiến người này bị gãy chân.
