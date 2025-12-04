Va chạm liên hoàn giữa 2 ô tô và xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 4.12, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xe máy bị hư hoàn toàn sau vụ va chạm ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 20 cùng ngày, ô tô khách loại 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 50H - 945... do ông M.X.M (46 tuổi, ở thôn Quảng Long, xã Kim Long) điều khiển hướng từ quốc lộ 56, xã Kim Long đi xã Bình Giã.

Khi đến trụ đèn số 27, Km01 + 500, đường Kim Long đi Quảng Thành, thuộc ấp Thạch Long, xã Kim Long thì ô tô khách xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72G1 - 209…, do ông L.V.V, 40 tuổi, ở ấp Thành Long, xã Kim Long điều khiển theo hướng ngược lại.

Tiếp đó ô tô khách va chạm tiếp với ô tô con biển kiểm soát 89A - 606… do anh N.M.N (21 tuổi, quê xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển cùng chiều phía sau với xe máy.

Xe máy và nạn nhân tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN LONG

Vụ tai nạn khiến ông L.V.V bị hất văng vào lề đường tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng hoàn toàn. Ô tô khách bị nổ bánh xe trước, một phần cabin hư hỏng nặng. Vụ va chạm cũng khiến ô tô con bị hư hỏng nhẹ.