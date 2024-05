Tài xế chưa đóng phạt lỗi quá tải, tiếp tục chở hàng vượt tải hơn 100%

Khoảng 12 giờ ngày 11.5, lực lượng tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện xe đầu kéo biển số 72F - 009.77 kéo theo rơ-moóc biển số 72R - 035.89 lưu thông trên đường Hội Bài - Phước Tân, hướng từ H.Xuyên Mộc đi TX.Phú Mỹ có dấu hiệu chở hàng quá tải nên tiến hành kiểm tra.



Phương tiện chở hàng quá tải trên đường Hội Bài - Phước Tân NGUYỄN LONG

Khi chiếc xe này đến vòng xoay Đức Mỹ thuộc quốc lộ 56, xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng kiểm tra phương tiện. Lái xe khai tên L.M.X (quê Bình Định) đưa ra một biên bản vi phạm hành chính do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận lập ngày 17.4, do chở hàng quá tải trên 50 - 100%.

Lái xe cho biết bằng lái đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ. "Dù biết không có bằng lái không được chạy xe nhưng cuộc sống mưu sinh nên phải đi làm, chạy xe kiếm sống", người này nói và xin lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Qua cân kiểm tra tải trọng, cho thấy xe đầu kéo chở quá tải hơn 100%. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và đưa phương tiện về Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ.