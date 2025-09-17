Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/09/2025 15:39 GMT+7

Đang lưu thông trên quốc lộ 51, ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu đã lao thẳng vào dải phân cách giữa đường khiến xe hư hỏng nặng, 1 người bị thương.

Ngày 17.9, Công an phường Long Hương phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ô tô đầu kéo có gắn cần cầu tông vào dãy phân cách trên quốc lộ 51 khiến 1 người bị thương.

Ô tô đầu kéo có cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51 - Ảnh 1.

Vụ tai nạn nhìn từ trên cao

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu biển kiểm soát 86H - 006.xx (chưa rõ người điều khiển), kéo theo sơ mi romooc biển kiểm soát 60R - 051.xx, lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ phường Bà Rịa đi tỉnh Đồng Nai.

Khi đến ngã 3 nghĩa trang giáo xứ Long Hương (phường Long Hương, TP.HCM), ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu đã tông thẳng vào đoạn bê tông dải phân cách giữa quốc lộ 51. Tiếp đó, ô tô đầu kéo tông vào trụ biển báo giao thông và trụ đèn chiếu sáng ở dải phân cách mới dừng lại.

Ô tô đầu kéo có cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51 - Ảnh 2.
Ô tô đầu kéo có cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51 - Ảnh 3.
Ô tô đầu kéo có cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51 - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Vụ tai nạn khiến bánh xe trái ô tô đầu kéo rơi ra khỏi đầu kéo, kính chắn gió bị hư hỏng hặng, cánh cửa bên tài xế rơi khỏi cabin.

Ô tô đầu kéo có cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51 - Ảnh 5.

Cánh cửa bên tài xế rớt khỏi cabin

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cán bộ CSGT làm việc tại hiện trường cho biết lúc xảy ra tai nạn, trên ô tô đầu kéo có 3 người, trong đó có 1 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

