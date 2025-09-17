Ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu lao thẳng vào dải phân cách trên quốc lộ 51

Ngày 17.9, Công an phường Long Hương phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ô tô đầu kéo có gắn cần cầu tông vào dãy phân cách trên quốc lộ 51 khiến 1 người bị thương.

Vụ tai nạn nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu biển kiểm soát 86H - 006.xx (chưa rõ người điều khiển), kéo theo sơ mi romooc biển kiểm soát 60R - 051.xx, lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ phường Bà Rịa đi tỉnh Đồng Nai.

Khi đến ngã 3 nghĩa trang giáo xứ Long Hương (phường Long Hương, TP.HCM), ô tô đầu kéo có gắn cần cẩu đã tông thẳng vào đoạn bê tông dải phân cách giữa quốc lộ 51. Tiếp đó, ô tô đầu kéo tông vào trụ biển báo giao thông và trụ đèn chiếu sáng ở dải phân cách mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGUYỄN LONG

Vụ tai nạn khiến bánh xe trái ô tô đầu kéo rơi ra khỏi đầu kéo, kính chắn gió bị hư hỏng hặng, cánh cửa bên tài xế rơi khỏi cabin.

Cánh cửa bên tài xế rớt khỏi cabin ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cán bộ CSGT làm việc tại hiện trường cho biết lúc xảy ra tai nạn, trên ô tô đầu kéo có 3 người, trong đó có 1 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.