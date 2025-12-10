Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang vàng trị giá hơn 200 triệu đồng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/12/2025 20:59 GMT+7

Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, nữ giúp việc ở TP.HCM lẻn vào phòng ngủ rồi trộm vòng, dây chuyền vàng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngày 10.12, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Thị Hiền (quê Ninh Thuận cũ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

TP.HCM: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang vàng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Nữ giúp việc trộm nữ trang vàng 

ẢNH: CACC


Theo điều tra ban đầu, trưa 3.12, gia đình chị P.T.H (ở phường Xuân Hòa) phát hiện sợi dây chuyền vàng của chị H. được gói kỹ trong bao ni lông, cất gọn trong bồn xả nước vệ sinh tầng trệt. Sợi dây chuyền này có trị giá hơn 120 triệu đồng.

Thấy có điều bất thường, chị H. kiểm tra tủ đồ thì phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Sáng 4.12, chị H. đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc. Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa phối hợp cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

TP.HCM: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang vàng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Camera ghi lại nữ giúp việc mang vàng đi bán

ẢNH: CACC

Nhận định đây là vụ trộm có dấu hiệu của người thân cận, chi tiết tài sản giấu trong bồn cầu cho thấy nghi phạm lúng túng, không kịp tẩu tán vàng, công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Hiền (người giúp việc gia đình chị H.).

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện Hiền ngày 2.12, Hiền có dấu hiệu bất thường khi ra khỏi nhà gia chủ rồi di chuyển liên tục ngoài đường trong 2 giờ đồng hồ đến khu vực công viên Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ).

Công an cũng xác định Hiền đến tiệm vàng trên đường Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) để bán vòng vàng trộm được.

Ngày 5.11, khi được công an triệu tập, lúc đầu Hiền nhiều lần ngoan cố, bất hợp tác và không thừa nhận trộm tài sản. Tuy nhiên, bằng tài liệu thu thập được, cuối cùng Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiền khai lợi dụng sự tin tưởng, thấy gia chủ có tài sản nên nổi lòng tham. Sợi dây chuyền vàng mà Hiền giấu trong bồn vệ sinh là do lúc hoảng loạn nên đã giấu vào trong chờ dịp mang đi bán.

Lực lượng chức năng xác định tổng số tài sản Hiền trộm là hơn 200 triệu đồng. Hiện Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi tài sản, trao trả cho gia đình nạn nhân, củng cố hồ sơ xử lý Hiền.

TP.HCM: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang vàng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Một phần tài sản bị trộm trong vụ án

ẢNH: CACC

Như vậy, chỉ trong 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa và lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã thần tốc phá án, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

Trộm xe máy xong, người đàn ông lẩn trốn ở công viên, góc tối, nhà trọ tạm bợ trong 3 tuần rồi ra đầu thú với Công an TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

trộm Giúp việc công an TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận