TP.HCM: Bắt nữ giúp việc trộm nữ trang vàng trị giá hơn 200 triệu đồng

Ngày 10.12, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Thị Hiền (quê Ninh Thuận cũ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ giúp việc trộm nữ trang vàng ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, trưa 3.12, gia đình chị P.T.H (ở phường Xuân Hòa) phát hiện sợi dây chuyền vàng của chị H. được gói kỹ trong bao ni lông, cất gọn trong bồn xả nước vệ sinh tầng trệt. Sợi dây chuyền này có trị giá hơn 120 triệu đồng.

Thấy có điều bất thường, chị H. kiểm tra tủ đồ thì phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Sáng 4.12, chị H. đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc. Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa phối hợp cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Camera ghi lại nữ giúp việc mang vàng đi bán ẢNH: CACC

Nhận định đây là vụ trộm có dấu hiệu của người thân cận, chi tiết tài sản giấu trong bồn cầu cho thấy nghi phạm lúng túng, không kịp tẩu tán vàng, công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Hiền (người giúp việc gia đình chị H.).

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện Hiền ngày 2.12, Hiền có dấu hiệu bất thường khi ra khỏi nhà gia chủ rồi di chuyển liên tục ngoài đường trong 2 giờ đồng hồ đến khu vực công viên Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ).

Công an cũng xác định Hiền đến tiệm vàng trên đường Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) để bán vòng vàng trộm được.

Ngày 5.11, khi được công an triệu tập, lúc đầu Hiền nhiều lần ngoan cố, bất hợp tác và không thừa nhận trộm tài sản. Tuy nhiên, bằng tài liệu thu thập được, cuối cùng Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiền khai lợi dụng sự tin tưởng, thấy gia chủ có tài sản nên nổi lòng tham. Sợi dây chuyền vàng mà Hiền giấu trong bồn vệ sinh là do lúc hoảng loạn nên đã giấu vào trong chờ dịp mang đi bán.

Lực lượng chức năng xác định tổng số tài sản Hiền trộm là hơn 200 triệu đồng. Hiện Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi tài sản, trao trả cho gia đình nạn nhân, củng cố hồ sơ xử lý Hiền.

Một phần tài sản bị trộm trong vụ án ẢNH: CACC

Như vậy, chỉ trong 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa và lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã thần tốc phá án, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.