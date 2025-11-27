TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

Ngày 27.11, Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) vận động thành công Phạm Quốc Dũng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi tang vật là chiếc xe máy bị trộm.

Phạm Quốc Dũng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Vụ trộm xe máy xảy ra vào tối 6.11, tại số 199 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp). Bị hại không nhận diện được kẻ trộm, lại không có nhân chứng vì vụ việc xảy ra chỉ vài chục giây.

Nhận tin báo, trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an phường Gò Vấp báo cáo về Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM. Đồng thời, trung tá Phạm Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường cùng tổ trinh sát và điều tra viên giàu kinh nghiệm đã rà soát, truy tìm thủ phạm.

Công an đã thu thập nhiều đoạn camera, phân tích bóng dáng kẻ trộm. Dù hình ảnh khá mờ nhòe nhưng hướng di chuyển của kẻ trộm được xác định có thể là về phường Thới An, TP.HCM.

Từ dữ liệu trên, Công an phường Gò Vấp kiểm tra danh sách những kẻ trộm cắp trong diện quản lý. Nổi lên là Phạm Quốc Dũng, người từng đi tù về tội cướp giật, sống lang thang, quan hệ xã hội phức tạp.

Khi lực lượng công an đến nơi ở của Dũng tại đường TX16, nghi phạm đã kịp tẩu thoát, mang theo chiếc xe trộm được giấu vào tầng hầm một chung cư.

Xác định Dũng không nghề nghiệp ổn định, ít mối quan hệ, Công an phường Gò Vấp triển khai biện pháp vận động qua gia đình. Bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, công an đã phân tích cho người thân hiểu rõ trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc đưa kẻ phạm tội ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến chiều 27.11, sau gần 3 tuần sống chui lủi trong các công viên, góc tối và nhà trọ tạm bợ, biết không thể thoát, Dũng mang theo chiếc xe tang vật đến Công an phường Gò Vấp đầu thú.

Người này khai nhận sau cuộc nhậu tối 6.11, khi đi dọc đường Lê Đức Thọ thì nảy ý định trộm xe để làm phương tiện đi lại cuối năm.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Gò Vấp lập hồ sơ, xử lý theo quy định.