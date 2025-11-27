Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/11/2025 17:15 GMT+7

Trộm xe máy xong, người đàn ông lẩn trốn ở công viên, góc tối, nhà trọ tạm bợ trong 3 tuần rồi ra đầu thú với Công an TP.HCM.

Ngày 27.11, Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) vận động thành công Phạm Quốc Dũng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi tang vật là chiếc xe máy bị trộm.

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú- Ảnh 1.

Phạm Quốc Dũng tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Vụ trộm xe máy xảy ra vào tối 6.11, tại số 199 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp). Bị hại không nhận diện được kẻ trộm, lại không có nhân chứng vì vụ việc xảy ra chỉ vài chục giây.

Nhận tin báo, trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an phường Gò Vấp báo cáo về Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM. Đồng thời, trung tá Phạm Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường cùng tổ trinh sát và điều tra viên giàu kinh nghiệm đã rà soát, truy tìm thủ phạm.

Công an đã thu thập nhiều đoạn camera, phân tích bóng dáng kẻ trộm. Dù hình ảnh khá mờ nhòe nhưng hướng di chuyển của kẻ trộm được xác định có thể là về phường Thới An, TP.HCM.

Từ dữ liệu trên, Công an phường Gò Vấp kiểm tra danh sách những kẻ trộm cắp trong diện quản lý. Nổi lên là Phạm Quốc Dũng, người từng đi tù về tội cướp giật, sống lang thang, quan hệ xã hội phức tạp.

Khi lực lượng công an đến nơi ở của Dũng tại đường TX16, nghi phạm đã kịp tẩu thoát, mang theo chiếc xe trộm được giấu vào tầng hầm một chung cư.

Xác định Dũng không nghề nghiệp ổn định, ít mối quan hệ, Công an phường Gò Vấp triển khai biện pháp vận động qua gia đình. Bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, công an đã phân tích cho người thân hiểu rõ trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc đưa kẻ phạm tội ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến chiều 27.11, sau gần 3 tuần sống chui lủi trong các công viên, góc tối và nhà trọ tạm bợ, biết không thể thoát, Dũng mang theo chiếc xe tang vật đến Công an phường Gò Vấp đầu thú.

Người này khai nhận sau cuộc nhậu tối 6.11, khi đi dọc đường Lê Đức Thọ thì nảy ý định trộm xe để làm phương tiện đi lại cuối năm.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Gò Vấp lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp tài sản, ngăn chặn kế hoạch gây án lần 2

Sau khi gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng Family Mart, 2 nghi phạm về nhà trọ và lên kế hoạch cho vụ cướp tiếp theo thì bị trinh sát Công an TP.HCM bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

trộm công an TP.HCM đầu thú Nghi phạm trộm xe máy Công An TP.HCM Công an phường Gò Vấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận