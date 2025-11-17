Bộ Công an kêu gọi 5 người cầm đầu tổ chức khủng bố ra đầu thú

Chiều 17.11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân (73 tuổi, quê TP.HCM, sống ở Mỹ) và đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác. Trong đó Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ được xác định là những người cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Bị can Phạm Lisa (trái) và Đào Minh Quân ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT cũng đề nghị truy tố, xét xử đối với 19 bị can ở trong nước về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT đã niêm yết công khai các văn bản tố tụng về việc khởi tố điều tra, truy nã, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, và Lâm Ái Huệ theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1.7.2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an kêu gọi các bị can nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền bào chữa tại tòa. Nếu không ra trình diện hoặc đầu thú coi như các bị can từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Mọi âm mưu khủng bố đều bị ngăn chặn

Theo Bộ Công an, tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, "trưng cầu dân ý" do tổ chức này tổ chức… sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tuyệt đối không tham gia các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan phản động, khủng bố, không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng, không phải nguồn thông tin chính thống từ đài, báo, trang thông tin của T.Ư và địa phương.

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo về tổ chức khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân thành lập năm 1991 và tự xưng là "thủ tướng".

Sau khi thành lập, Quân và những người cầm đầu tổ chức đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Năm 2015, nhóm này chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các "chí nguyện đoàn" trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng.

Năm 2017, nhóm cầm đầu ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ.

Theo sự chỉ đạo, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp. Các âm mưu này đều bị ngăn chặn.