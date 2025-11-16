Bộ Quốc phòng lý giải mức phụ cấp 550% thu hút nhân tài quân sự

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị định này do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.
Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài quân sự. Một trong số này là mức phụ cấp đến 550%, áp dụng cho giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án.
Các mức phụ cấp khác dao động từ 400 - 500% mức lương hiện hưởng, tùy thuộc vào trình độ, vị trí công tác.
Vì sao đề xuất mức phụ cấp cao?
Góp ý về dự thảo, Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất mức phụ cấp, mối quan hệ với các nghị định đã ban hành, cũng như nguồn lực thực hiện chính sách.
Bộ Quốc phòng giải trình rằng, các mức phụ cấp được đưa ra tại dự thảo căn cứ vào các kết luận của Bộ Chính trị liên quan đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.
Cùng đó là xuất phát từ yêu cầu, tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, điển hình như sự khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, cường độ cao, không kể ngày đêm, thường xuyên phải xa gia đình...
Từ năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, nhưng đến nay chưa thu hút được trường hợp nào.
Bộ Quốc phòng nhận định, sẽ khó thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao trong quân đội nếu các chính sách chỉ tương đương như cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong điều kiện thị trường lao động phát triển, nhiều cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn.
Về nguồn lực, cơ quan soạn thảo cho hay sẽ sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên cho quốc phòng và nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.
Sẽ đánh giá định kỳ hàng năm
Cùng góp ý về dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị có quy định về việc đánh giá định kỳ cũng như quy định rõ các trường hợp thôi cho hưởng chính sách quy định tại dự thảo.
Giải trình nội dung trên, Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo nghị định đã bổ sung quy định định kỳ hàng năm đánh giá để xem xét, quyết định tiếp tục hoặc thôi áp dụng các chính sách.
Theo đó, việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tương xứng với đóng góp của cá nhân, thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm/công việc.
Định kỳ hằng năm, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.
Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng cho hay, các trường hợp cụ thể thôi áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài sẽ được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tăng thêm phụ cấp với cá nhân có thành tích xuất sắc
Đối với chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội, dự thảo đề xuất mức dao động từ 250 - 450% mức lương hiện hưởng, tùy vào trình độ, vị trí công tác.
Ngoài ra, căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50 - 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.
Góp ý về nội dung này, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc việc quy định cộng thêm đối với phụ cấp tăng thêm.
Bộ Quốc phòng đề nghị giữ như dự thảo và bổ sung cụm từ "đối với cá nhân có thành tích xuất sắc".
Theo cơ quan soạn thảo, Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, trong đó quy định "được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm quyền công nhận".
Chính sách vượt trội như trên là sự ghi nhận của tổ chức đối với thành tích của cá nhân nhân tài đồng thời là động lực để tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
