Bộ Quốc phòng lý giải mức phụ cấp 550% thu hút nhân tài quân sự

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị định này do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài quân sự. Một trong số này là mức phụ cấp đến 550%, áp dụng cho giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án.

Các mức phụ cấp khác dao động từ 400 - 500% mức lương hiện hưởng, tùy thuộc vào trình độ, vị trí công tác.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kiểm tra tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT ẢNH: ĐÌNH HUY

Vì sao đề xuất mức phụ cấp cao?

Góp ý về dự thảo, Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất mức phụ cấp, mối quan hệ với các nghị định đã ban hành, cũng như nguồn lực thực hiện chính sách.

Bộ Quốc phòng giải trình rằng, các mức phụ cấp được đưa ra tại dự thảo căn cứ vào các kết luận của Bộ Chính trị liên quan đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cùng đó là xuất phát từ yêu cầu, tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, điển hình như sự khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, cường độ cao, không kể ngày đêm, thường xuyên phải xa gia đình...

Từ năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, nhưng đến nay chưa thu hút được trường hợp nào.

Bộ Quốc phòng nhận định, sẽ khó thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao trong quân đội nếu các chính sách chỉ tương đương như cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong điều kiện thị trường lao động phát triển, nhiều cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn.

Về nguồn lực, cơ quan soạn thảo cho hay sẽ sử dụng từ ngân sách chi thường xuyên cho quốc phòng và nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Sẽ đánh giá định kỳ hàng năm

Cùng góp ý về dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị có quy định về việc đánh giá định kỳ cũng như quy định rõ các trường hợp thôi cho hưởng chính sách quy định tại dự thảo.

Giải trình nội dung trên, Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo nghị định đã bổ sung quy định định kỳ hàng năm đánh giá để xem xét, quyết định tiếp tục hoặc thôi áp dụng các chính sách.

Theo đó, việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tương xứng với đóng góp của cá nhân, thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm/công việc.

Định kỳ hằng năm, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng cho hay, các trường hợp cụ thể thôi áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài sẽ được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.