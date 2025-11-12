Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng thúc đẩy dự án phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật hải quân

Đình Huy
Đình Huy
12/11/2025 18:40 GMT+7

Theo Bộ Quốc phòng, ngày 12.11, thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị báo cáo dự án đầu tư tăng cường năng lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược của Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị, đại diện Quân chủng Hải quân đã báo cáo tình hình, quá trình chuẩn bị và nội dung chủ yếu của các dự án.

Bộ Quốc phòng thúc đẩy dự án phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật Hải quân - Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: BQP

Theo đó, các dự án tập trung vào trang bị, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, kiểm tra, thử nghiệm cũng như phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược trong lĩnh vực vũ khí, trang bị kỹ thuật hải quân.

Mục tiêu là từng bước làm chủ công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

Phát biểu kết luận, thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phải thực sự hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm, tránh lãng phí, trong đó tập trung làm chủ, khai thác hiệu quả và nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp các trang bị, vũ khí, khí tài hiện có; tiến tới nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới, chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có cơ sở vật chất bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.

Bộ Quốc phòng thúc đẩy dự án phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật Hải quân - Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận

ẢNH: BQP

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Quân chủng Hải quân và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, rà soát kỹ nhu cầu, nguồn lực, xây dựng các dự án bảo đảm bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cũng như chủ trương tăng cường năng lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Ông Vịnh cũng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ các đề án, trong đó cần có định hướng rõ ràng, xác mục tiêu và nội dung cụ thể hơn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đồng thời, cần nghiên cứu xác định cơ cấu tổng mức đầu tư hợp lý, rà soát, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, căn cứ trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của từng dự án. 

Các cơ quan chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ Quân chủng Hải quân về quy trình, thủ tục để hoàn thành xây dựng dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

