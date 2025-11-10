Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng

Tại đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Toàn cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15 ẢNH: TUẤN MINH

Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016.

Trong đó, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; công nghiệp quốc phòng...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ẢNH: TUẤN MINH

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nội dung: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).

Nhân dịp này, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Ông Rajesh Kumar Singh ẢNH: TUẤN MINH

Tại đối thoại, ông Rajesh Kumar Singh gửi lời chia sẻ sâu sắc về những mất mát, thiệt hại về người và tài sản trong những trận bão vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

Ông khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ, trải dài trên nhiều lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, trao đổi chuyên môn, huấn luyện, đào tạo, công nghiệp quốc phòng...

Hai bên ký biên bản ghi nhớ ẢNH: TUẤN MINH

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm ẢNH: TUẤN MINH