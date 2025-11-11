Quân đội Việt Nam và Ấn Độ diễn tập gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Dự lễ khai mạc có thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ; thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập VINBAX 2025 ẢNH: NAM NAM

Tại lễ khai mạc, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ 4 về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giữa quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ.

Đây là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt khi Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cho đến nay cùng Việt Nam tổ chức diễn tập thực địa thường niên về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Để tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị toàn thể lực lượng chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là quy định về an ninh, an toàn, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập VINBAX 2025 ẢNH: NAM NAM

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, khẳng định hoạt động lần này là một trong những minh chứng biểu tượng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác quốc phòng và lòng tin chiến lược giữa quân đội hai nước.

VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Theo ông Rajesh Kumar Singh, từ những ngày đầu chỉ là diễn tập trên sa bàn, đến nay, VINBAX đã phát triển thành một hoạt động chuyên môn sâu, toàn diện, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Lực lượng tham gia diễn tập VINBAX 2025 của quân đội hai nước

ẢNH: NAM NAM

"Diễn tập năm nay là dịp để lực lượng quân đội hai nước cùng huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong các tình huống nhân đạo và gìn giữ hòa bình", ông Rajesh Kumar Singh nói và khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực để góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Các đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ chụp ảnh kỷ niệm sau lễ khai mạc ẢNH: NAM NAM

Hơn 300 nhân sự tham gia diễn tập VINBAX 2025 sẽ diễn ra từ 11 - 27.11, gồm các phần: bồi dưỡng lý thuyết kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của công binh và quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh đó, VINBAX 2025 còn tổ chức diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa quan sát viên quân sự, công binh, quân y, cứu hộ cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thông qua xử lý các tình huống giả định.



