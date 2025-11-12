Đề xuất phụ cấp tới 550% lương hiện hưởng để thu hút nhân tài vào quân đội

Điểm nổi bật nhất trong dự thảo nghị định chính là những cơ chế tài chính vượt trội áp dụng cho các đối tượng được thu hút vào biên chế và đối tượng đang công tác trong quân đội nhưng được trọng dụng nhân tài.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

Mức phụ cấp "khủng" đãi ngộ nhân tài

Theo đó, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách về lương, nhà ở, các đối tượng trên còn được hưởng nhiều chính sách về tiền thưởng, phụ cấp.

Về tiền thưởng, hưởng tiền thưởng 1 lần tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng từ kết quả công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, được ứng dụng vào hoạt động quân sự, mang lại hiệu quả cao nhưng không phải là thương mại hóa.

Về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài quân sự, hằng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Bằng 500% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị; bằng 450% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I.

Trường hợp đặc biệt đang làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của quân đội mà không phải đối tượng trên được hưởng khoản phụ cấp hỗ trợ bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Đối với các đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội, mức đãi ngộ cũng rất cao. Theo đó, nếu có những thành tích nêu trên, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hàng tháng được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm được tuyển dụng.

Giáo sư, phó giáo sư, kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng; bằng 450% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; bằng 400% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I.

Trường hợp đặc biệt mà không thuộc các đối tượng trên được hưởng khoản phụ cấp hỗ trợ bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm, công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50 - 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Mở rộng cửa đón các chuyên gia hàng đầu

Dự thảo nghị định xác định rõ đối tượng thu hút rất rộng, bao gồm cả người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài.

Đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội gồm: cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức, gồm: tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng, người có trình độ chuyên môn cao.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, trọng điểm của quân đội gồm các đối tượng nêu trên (trừ cán bộ, công chức, viên chức); người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng trọng dụng nhân tài gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong quân đội.

Tuy nhiên, tiêu chí để được áp dụng chính sách này rất khắt khe, đòi hỏi cá nhân phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội, hoặc có sáng kiến, giải pháp đột phá tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể có giá trị cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực...