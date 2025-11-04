Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên

Đình Huy
Đình Huy
04/11/2025 20:08 GMT+7

Theo Công an tỉnh Điện Biên, hôm nay, 500 người gồm nhiều lực lượng đã có buổi diễn tập phòng, chống khủng bố tại Cảng hàng không Điện Biên.

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 1.

Ngày 4.11, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không năm 2025 tại Cảng hàng không Điện Biên

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 2.

Dự cuộc diễn tập có ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cùng đại diện các lực lượng vũ trang, đơn vị chức năng trong tỉnh Điện Biên

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 3.
500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 4.
500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 5.
500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 6.

Khác với những cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không trước, cuộc diễn tập năm 2025 có điểm mới nổi bật khi lần đầu tiên lồng ghép nội dung ứng cứu sự cố khi Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên bị tấn công. Việc bổ sung tình huống này thể hiện tư duy chủ động, hiện đại trong công tác phòng, chống khủng bố, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 7.

Theo kịch bản diễn tập, trong khi nhóm khủng bố tấn công, bắt giữ con tin tại Cảng hàng không Điện Biên, thì cùng lúc, một nhóm đối tượng ở nước ngoài sử dụng hacker tấn công chiếm quyền điều khiển hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, phát tán thông tin xấu độc

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 8.

Cũng theo kịch bản diễn tập, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt đồng thời phương án khẩn nguy hàng không và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, huy động các lực lượng công an, quân sự, hàng không, y tế và công nghệ thông tin phối hợp xử lý

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 9.

Triển khai kịch bản diễn tập, các lực lượng nhanh chóng bao vây, tấn công, vô hiệu hóa nhóm khủng bố, giải cứu con tin

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 10.

Đồng thời, đội ứng cứu sự cố công nghệ thông tin triển khai các biện pháp kỹ thuật: vá lỗ hổng, đổi mật khẩu quản trị, vô hiệu hóa tài khoản nghi bị chiếm quyền, nâng cấp tường lửa, bóc gỡ thông tin sai lệch, khôi phục hệ thống an toàn

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 11.

Cuộc diễn tập huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật của nhiều lực lượng, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp, hiệp đồng và trình độ xử lý tình huống phức hợp giữa an ninh hàng không và an ninh mạng

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng khủng bố trong diễn tập

ẢNH: TRƯỜNG LONG

500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên - Ảnh 13.

Với sự chuẩn bị công phu, kịch bản sát thực tế và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành của các đơn vị và tinh thần sẵn sàng của tỉnh Điện Biên trong bảo vệ an ninh, an toàn trên cả không gian thực và không gian mạng

ẢNH: TRƯỜNG LONG

Điện Biên Chống khủng bố hàng không Công an tỉnh Điện Biên diễn tập chống khủng bố
