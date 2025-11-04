500 người diễn tập chống khủng bố tại Điện Biên

Khác với những cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố, khẩn nguy hàng không trước, cuộc diễn tập năm 2025 có điểm mới nổi bật khi lần đầu tiên lồng ghép nội dung ứng cứu sự cố khi Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên bị tấn công. Việc bổ sung tình huống này thể hiện tư duy chủ động, hiện đại trong công tác phòng, chống khủng bố, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.