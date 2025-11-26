Ngày 26.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Anh (21 tuổi) và Lê Hoàng Nam (19 tuổi, cùng ở TP.HCM) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp tài sản, ngăn chặn kế hoạch gây án lần 2 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, Quốc Anh và Nam là 2 nghi phạm đã gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại cửa hàng Family Mart số 138 – 140 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), vào lúc 3 giờ 30 ngày 22.11.

Sau khi truy xét, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ Quốc Anh tại phường Vườn Lài và Nam tại phòng trọ ở địa chỉ 1358/26 Quang Trung, phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ). Cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình đấu tranh, công an kiểm tra điện thoại của các nghi phạm và phát hiện cả 2 đã lên kế hoạch thực hiện thêm vụ cướp tài sản khác tại cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ).

Theo lực lượng chức năng, nếu không bị bắt giữ kịp thời, vụ cướp thứ 2 gần như chắc chắn sẽ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ ban đầu xử lý theo quy định.