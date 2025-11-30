TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

Ngày 30.11, Công an phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 50 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 50 xe mô tô vắng chủ, vi phạm pháp luật.

Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến Công an phường An Hội Tây để giải quyết theo quy định.

Công an cho hay, sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở Công an phường An Hội Tây, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì 50 xe mô tô này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ qua Công an phường An Hội Tây (875 - 877 Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM) hoặc liên hệ chiến sĩ công an Nguyễn Viết Nam (số điện thoại 0985067672) để phối hợp giải quyết.

Dưới đây là danh sách 50 xe mô tô cần tìm chủ sở hữu: