Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
30/11/2025 16:51 GMT+7

Công an phường An Hội Tây (TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ 50 xe mô tô vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

Ngày 30.11, Công an phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 50 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 50 xe mô tô vắng chủ, vi phạm pháp luật. 

Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến Công an phường An Hội Tây để giải quyết theo quy định.

Công an cho hay, sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở Công an phường An Hội Tây, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì 50 xe mô tô này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ qua Công an phường An Hội Tây (875 - 877 Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM) hoặc liên hệ chiến sĩ công an Nguyễn Viết Nam (số điện thoại 0985067672) để phối hợp giải quyết.

Dưới đây là danh sách 50 xe mô tô cần tìm chủ sở hữu:

BIỂN SỐ

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

72N1-9009

FMG-00202385

XL30XY1080685

59L1-126.31

VMVT5AD021127

RLGKA12ED7D021127

59V2-438.01

JF45E0712193

RLHJF4512FY103443

59F1-262.17

HC12E2096301

RLHHC12398Y365149

52H3-5509

4UL018038M

YYE18038

53Y6-7508

1P50FMG3Y0080181

WELL100Y090181

69H1-082.65

5C6J028265

RLCS5C6J0DY028254

60F5-4869

5018885

6418902

60L8-8334

SD063110

VMEPCG00221063532

59Y2-371.46

RRRFS152FMH381229

RRRDCH9RRBD381229

66M1-2056

VTTJL1P52FMHN030927

RRKWCH0UM7XP30927

52M7-7500

1P50FMG310207324

FS1002401745

79Z1-8004

FMHV00212516

RMNDCH9MN8H012516

52L7-8493

HD1P53FMHY0259096

LK1102001933

94D1-021.17

55P1016086

RLCE55P10BY016085

59V1-790.07

JF46E4143242

RLHJF4604DY279557

83CA-036.58

VZS139FMB17001149

RR6SCBNUMJD001149

77D1-250.50

5C6H111588

RLCS5C6H0FY111573

52L5-0905

0060909

0060909

59N3-146.20

KB11E1167512

MHKB1111JK167421

59V2-480.28

5C6K291144

C6K0GY291145

59V2-984.18

5P11023484

RLCN5P1108Y023484

59C1-572.18

1SK1021156

RLCL1SK10EY021161

59Z2-211.65

JA39E0806649

RLHJA3904HY826501

59D2-765.90

JA39E0812566

RLHJA3900HY832425

51K3-9685

VMM9BCD037895

RLGH125DD6D037895

54S5-6818

VT3AD018067

CD9D018067

59C2-098.43

5P11357044

RLCN5P110BY357049

93G1-003.79

JC43E0891274

RLHJC4308BY019995

55Y2-9561

150MH10C00397

104A1001958

65B1-283.54

23B3035483

RLCM23B309Y035483

54S4-3463

VDP1P52FMH665344

RMMWCH6MM81665344

89F1-307.32

VMM9BDD009864

RLGH125FD5D009864

85F1-085.94

VMVUADD012806

RLGKA11DDDD012806

53Y4-7530

CT100E1916685

KMYCT100DYC832228

54K4-7697

5P11145453

RLCN5P110AY145451

59P2-001.98

1PB3058980

RLCJ1PB30EY058960

59G2-551.80

E3Y8E096004

RLCSEC820JY096002

59F2-342.36

JA36E-1057319

RLHJA3684MY020369

84G1-388.36

JF56E0110806

RLHJF5619FY005756

52H7-2374

FMH01015749

11006000649

72AE-019.10

RL8139FMBL1SG601711

RP2CCB2UMGA601711

59S1-179.77

23B1025636

3B10BY025634

59P3-008.35

JA39E1181873

RLHJA3912KY317829

59V1-159.01

MH09K01333

10791012397

49L1-033.92

JF33E0331023

F3308CY659532

77D1-114.81

33E0252467

CY602416

54Y3-8652

JF27E080770

RLHJF270XBY079458

81S1-113.23

JF63E1169090

RLHJF6306FZ638436

79K6-0705

CR110FMH220002678

VCRPCH0031R152678

Tin liên quan

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

TP.HCM: Trộm xe máy, lẩn trốn 3 tuần rồi ra công an đầu thú

Trộm xe máy xong, người đàn ông lẩn trốn ở công viên, góc tối, nhà trọ tạm bợ trong 3 tuần rồi ra đầu thú với Công an TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Mô tô công an TP.HCM Tạm giữ xe quá hạn tạm giữ giam xe Công an phường An Hội Tây phường An Hội Tây Biển số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận