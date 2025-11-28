Hồng Vân xót xa khi cô gái xinh đẹp kể chuyện chồng 'say nắng' trước ngày cưới

Hồng Vân bất ngờ trước cách xử lý của cô gái trẻ Ảnh: Chụp màn hình





Yêu nhanh cưới vội sau 4 tháng

Chương trình Vợ chồng son tập 639 vừa lên sóng, cùng Hồng Vân và Quốc Thuận gặp gỡ cặp đôi Phạm Trang và Quốc Anh. Cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn được hơn hai năm và có một cậu con trai.

Kể về cơ duyên gặp gỡ, Phạm Trang cho biết khi còn làm nhân viên tư vấn của một trung tâm thể hình, cô chủ động gọi điện cho Quốc Anh để giới thiệu dịch vụ. Sau đó, cả hai kết nối qua mạng xã hội để trao đổi thêm thông tin. Quốc Anh ấn tượng với giọng nói dễ thương cũng như gương mặt xinh xắn của cô qua ảnh đại diện nên cũng đồng ý mua thẻ tập. Lần gặp đầu tiên diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, Phạm Trang đeo khẩu trang kín mít nên Quốc Anh không biết mặt. Trùng hợp hơn, chị gái Quốc Anh cũng tập ở trung tâm nơi Phạm Trang làm việc và cũng muốn mai mối hai người với nhau.

Cặp vợ chồng Quốc Anh - Phạm Trang trên sóng Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Quen nhau khoảng 4 tháng, Quốc Anh quyết định cầu hôn vì cảm thấy tình cảm đã đủ chín muồi. Tuy nhiên, mẹ của Phạm Trang khi ấy chưa đồng ý vì cho rằng con gái cưới quá vội. Riêng cô vẫn tin vào lựa chọn của mình, bởi trước đó đã tìm hiểu về gia đình bạn trai. "Tôi thấy ba chồng rất thương mẹ chồng, chăm chút từng chút một. Các anh chị em đều yêu thương nhau. Đó là niềm tin lớn để tôi mở lòng với anh. Sau này, mẹ tôi cũng tìm hiểu và tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi", cô nói.

Cú sốc trước ngày cưới

Thế nhưng chỉ ba ngày trước lễ cưới, khi mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, Phạm Trang phát hiện chồng sắp cưới có qua lại với một cô gái khác. "Tôi như chết lặng, không biết phải làm sao. Mọi thứ cho đám cưới đã xong hết rồi. Tôi hụt hẫng lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, coi như chưa biết gì, nhưng đi làm mà đầu óc trống rỗng", cô nghẹn ngào tâm sự khiến Hồng Vân xót xa.

Cuối cùng, Phạm Trang quyết định đối diện với chồng. Ban đầu Quốc Anh chối, nhưng trước sự cương quyết của vợ sắp cưới, anh thừa nhận mình chỉ "cảm nắng" người khác, chưa đi quá giới hạn. Với Phạm Trang, lúc đó mọi lời giải thích đều không còn quan trọng. Cô chọn lên chùa tĩnh tâm một ngày, còn Quốc Anh lặng lẽ đi theo sau.

Nhắc lại chuyện cũ, Phạm Trang vẫn còn nghẹn giọng và rơi nước mắt Ảnh: Chụp màn hình

Cô tâm sự: "Tôi đi lên chùa, ngồi trên chùa một ngày, không ăn uống, nói năng gì cả. Tôi nguyện rằng 'giờ con không biết tin vào đâu, chỉ xin một niềm tin bám víu cuối cùng, cho con được sáng, được minh mẫn, cho con biết đâu là con đường đúng và con còn có thể tin vào người này nữa không'. Tôi ngồi một ngày thì thấy sáng ra, mọi thứ nhẹ nhàng, bình an hơn. Khi nhìn chồng thì tôi cảm thấy vẫn còn thương. Tôi nói với chồng là em sẽ tha thứ cho anh, nhưng không đồng nghĩa là em chấp nhận hành động đó của anh. Em tha thứ để em được hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng trong cuộc đời em đặt ra ranh giới đó cho anh".

Phạm Trang cho biết chính biến cố này giúp cả hai "chậm lại một nhịp" vì trước đó đã yêu nhanh, cưới vội. Sau cú vấp, Quốc Anh biết ơn vợ, thay đổi nhiều hơn và đám cưới vì thế trở nên ý nghĩa hơn với họ.

Sau khi về chung nhà, vợ chồng trẻ cũng không tránh khỏi khác biệt. Phạm Trang cho biết cô xuất thân từ quê, chịu rất nhiều khó khăn, vất vả nên lúc nào cũng nỗ lực kiếm tiền. Còn Quốc Anh sinh ra trong gia đình khá giả, muốn gì được đó nên không quan trọng tiền bạc, không lo xa. Từ đó, cuộc sống hôn nhân cũng đôi lần xảy ra mâu thuẫn.

Quốc Anh bày tỏ tình cảm với vợ, mong muốn cả hai sẽ cùng nhau đi hết chặng đường dài Ảnh: Chụp màn hình

Cô thẳng thắn "bóc phốt" chồng bê bối, luộm thuộm, ít để ý vẻ ngoài. Ngược lại, Quốc Anh cho rằng vợ quá cảm tính, dễ phản ứng trước mọi vấn đề. Dù vậy, cả hai đều khẳng định những khác biệt ấy lại chính là điều khiến họ học cách dung hòa, trưởng thành và gắn bó hơn trong hành trình hôn nhân.